Le champion du monde Luciano Benavides (5e) : "Intelligent et calme".

Le résultat d'un prologue solide ? Une bonne position de départ pour la première étape de samedi avec plus de 400 km de classement. Au guidon de sa Husqvarna, Luciano Benavides n'a perdu que 26 secondes sur le pilote Honda Tosha Schareina (Espagne), qui a créé la surprise en réalisant le meilleur temps lors de l'ouverture du Dakar à al-'Ula.

Le champion du World Rally Raid 2023 a ensuitedécrit la première spéciale de 27 kilomètres avec le sourire. "C'était une belle étape - ça allait très vite à travers quelques canyons. Je me sentais bien et cela m'a permis d'être en bonne position pour la première étape", a souligné le pilote de 28 ans. "Au début, j'ai eu quelques moments, ensuite j'ai continué intelligemment et calmement".

"Les 27 kilomètres étaient très courts, mais la navigation était très difficile et exigeante avec toutes les traces des gars avant. Au total, il y avait plus de 100 traces et lignes différentes à interpréter. Le sable était donc très profond, ce qui n'a vraiment pas facilité les choses", a déclaré Benavides dans la soirée.

Le pilote Husqvarna (sixième du Dakar l'an dernier avec trois victoires d'étape) est impatient de découvrir les prochains jours en Arabie Saoudite : "Je ne me sentais pas très à l'aise sur la moto, mais j'ai fini cinquième et notre objectif était le top 10. Nous pouvons maintenant choisir une bonne position de départ pour samedi".

Résultat du prologue (05.01.) :

1. Tosha Schareina, Honda, 17:35 min

2. Daniel Sanders, GASGAS, + 12 sec.

3. Ross Branch, Hero, + 19

4. Adrien van Beveren, Honda, + 24

5. Luciano Benavides, Husqvarna, + 26

6. Sam Sunderland, GASGAS, + 48

7. Pablo Quintanilla, Honda, + 47

8. Toby Price, KTM, + 51

9. Kevin Benavides, KTM, + 56

10e Mason Klein, Kove, + 58



En outre :

16. Sebastian Bühler, Hero, + 1:26 min

41e Tobias Ebster, KTM, + 22:36 min