Il campione del mondo Luciano Benavides (5°): "Intelligente e tranquillo".

Il risultato del forte prologo? Una buona posizione di partenza per la prima tappa di sabato, con oltre 400 chilometri da percorrere. Luciano Benavides, con la sua Husqvarna, ha perso solo 26 secondi rispetto allo spagnolo Tosha Schareina, pilota Honda, che a sorpresa ha fatto registrare il miglior tempo all'apertura della Dakar ad al-'Ula.

Il Campione del Mondo Rally Raid 2023 ha descritto la prima tappa di 27 chilometri con il sorriso sulle labbra. "È stata una bella tappa, molto veloce attraverso alcuni canyon. Mi sentivo bene e mi sono assicurato una buona posizione per la prima tappa", ha sottolineato il 28enne. "Ho avuto qualche momento all'inizio, ma poi ho continuato in modo intelligente e tranquillo".

"I 27 chilometri sono stati molto brevi, ma la navigazione è stata molto difficile e impegnativa con tutte le corsie dei ragazzi prima. In totale, c'erano più di 100 tracce e linee diverse che bisognava interpretare. La sabbia era molto profonda, il che non ha reso le cose facili", ha detto Benavides in serata.

Il pilota Husqvarna (sesto alla Dakar dello scorso anno con tre vittorie di tappa) non vede l'ora di affrontare i prossimi giorni in Arabia Saudita: "Non mi sentivo molto a mio agio sulla moto, ma alla fine sono arrivato quinto e il nostro obiettivo era la top 10. Ora possiamo scegliere una buona posizione di partenza per sabato".

Risultato del prologo (05.01.):

1° Tosha Schareina, Honda, 17:35 min.

2. Daniel Sanders, GASGAS, + 12 sec.

3. Ross Branch, Hero, + 19

4° Adrien van Beveren, Honda, +24

5° Luciano Benavides, Husqvarna, + 26

6° Sam Sunderland, GASGAS, + 48

7. Pablo Quintanilla, Honda, + 47

8. Toby Price, KTM, + 51

9° Kevin Benavides, KTM, + 56

10° Mason Klein, Kove, + 58



Inoltre:

16° Sebastian Bühler, Hero, + 1:26 min.

41° Tobias Ebster, KTM, + 22:36 min.