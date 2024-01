Campeão do mundo Luciano Benavides (5º): "Inteligente e calmo"

O piloto de fábrica da Husqvarna, Luciano Benavides, teve um primeiro dia positivo no Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita. O argentino terminou em 5º lugar no prólogo.

O resultado de um prólogo forte? Uma boa posição de partida para a primeira etapa de sábado, com mais de 400 quilómetros para percorrer. Luciano Benavides na sua Husqvarna perdeu apenas 26 segundos para o piloto da Honda Tosha Schareina de Espanha, que surpreendentemente estabeleceu o tempo mais rápido na abertura do Dakar em al-'Ula.

O Campeão do Mundo de Rally Raid 2023 descreveu a primeira etapa de 27 quilómetros com um sorriso no rosto. "Foi uma boa etapa - foi muito rápida, passando por alguns desfiladeiros. Senti-me bem e garanti uma boa posição na primeira etapa", sublinhou o piloto de 28 anos. "Tive alguns momentos no início, mas depois continuei de forma inteligente e calma".

"Os 27 quilómetros eram muito curtos, mas a navegação era muito difícil e desafiadora com todas as pistas do pessoal antes. No total, havia mais de 100 pistas e linhas diferentes que tínhamos de interpretar. A areia era muito profunda, o que realmente não facilitou as coisas", disse Benavides à noite.

O piloto da Husqvarna (sexto no Dakar do ano passado com três vitórias em etapas) está ansioso pelos próximos dias na Arábia Saudita: "Não me senti muito confortável na moto, mas no final terminei em quinto e o nosso objetivo era o top 10. Podemos agora escolher uma boa posição de partida para sábado."

Resultado do prólogo (05.01.):

1º Tosha Schareina, Honda, 17:35 min

2º Daniel Sanders, GASGAS, + 12 seg.

3. Ross Branch, Hero, + 19

4º Adrien van Beveren, Honda, +24

5º Luciano Benavides, Husqvarna, + 26

6º Sam Sunderland, GASGAS, + 48

7º Pablo Quintanilla, Honda, + 47

8º Toby Price, KTM, + 51

9º Kevin Benavides, KTM, + 56

10º Mason Klein, Kove, + 58



Também:

16º Sebastian Bühler, Hero, + 1:26 min

41º Tobias Ebster, KTM, + 22:36 min