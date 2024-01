Jour 2 : Partir plus tôt, arriver plus tard

Le Dakar 2024 commence vraiment maintenant, et les premiers jalons sont posés : Le poker des numéros aura au moins son mot à dire sur cette étape très longue, difficile et finalement rapide.

L'étape de demain mène d'Al Henakiyah en Arabie Saoudite à Al Dawadmi.

La première "vraie" journée du Dakar 2024 sera longue, avec une étape de liaison de 192 km, inhabituelle pour l'Arabie saoudite. La course se déroule sur 463 km. Conformément à la vieille règle du Dakar, qui consiste à mettre le peloton à rude épreuve dès le début et à faire comprendre au dernier participant que le Dakar n'est comparable à aucune autre épreuve de rallye-raid, l'organisateur a préparé un gros morceau pour la première journée complète. Le Dakar 2024 ne fait pas exception.

Intéressant : dès le début, un champ de dunes d'environ 30 kilomètres attend les pilotes, avant que le reste de la journée ne s'annonce très, très rapide, en grande partie en terrain ouvert. Cette journée est un exemple parfait de la façon dont une position de départ précoce peut être un gros désavantage. Celui qui doit s'élancer dans les dunes est une proie facile pour ses poursuivants, qui n'ont qu'à suivre les traces dans le sable. Le départ est donné toutes les deux minutes. Au plus tard lorsque l'itinéraire mène au terrain libre, les premiers groupes devraient déjà s'être formés - et les coureurs partis plus tard devraient avoir rattrapé plusieurs minutes. Pour atténuer le désavantage du premier coureur sur le parcours, le premier coureur reçoit une bonification de temps - une seconde et demie par km.

Les coureurs de la catégorie supérieure ont pu choisir leur position de départ en fonction du résultat du prologue - avec des résultats tout à fait surprenants.

L'Américain Mason Klein ouvrira le bal sur sa Kove, suivi par le pilote officiel Honda Skyler Howes. L'Allemand Sebastian Bühler débutera l'étape en 8e position sur son Hero, juste devant son coéquipier Joan Barreda. Le pilote officiel KTM Toby Price part en 12e position, le champion du monde Luciano Benavides (Husqvarna) en 14e position, Sam Sunderland (GASGAS) juste derrière en 15e position et le vainqueur du prologue Schreina en 17e position. Daniel Sanders (GASGAS), deuxième aujourd'hui, part avec le numéro 19, Kevin Benavides (KTM), dernier des favoris, en 22e position.