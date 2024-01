Giorno 2: chi inizia prima, arriva dopo

La tappa di domani conduce da Al Henakiyah in Arabia Saudita ad Al Dawadmi.

Il primo giorno "vero" della Dakar 2024 sarà davvero lungo, con una tappa di collegamento insolitamente lunga di 192 chilometri per l'Arabia Saudita. Il percorso sarà lungo ben 463 km. In linea con la vecchia regola della Dakar di sfidare il campo fin dall'inizio e di far capire all'ultimo concorrente che la Dakar non può essere paragonata a nessun altro rally-raid, l'organizzatore serve un bel po' di roba nel primo giorno intero. La Dakar 2024 non fa eccezione.

Un dato interessante: già alla partenza, i piloti devono affrontare un campo di dune lungo 30 chilometri, prima che il resto della giornata prometta di essere molto, molto veloce, per lo più su terreno aperto. Questa giornata è un esempio lampante di come una posizione di partenza precoce possa mettere in forte svantaggio. Chi deve aprirsi nelle dune diventa una facile preda per gli inseguitori, che devono semplicemente seguire le tracce nella sabbia. La partenza avviene a intervalli di due minuti. Quando il percorso conduce al terreno aperto, i primi gruppi dovrebbero essersi già formati e i corridori partiti più tardi dovrebbero aver recuperato diversi minuti. Per minimizzare lo svantaggio del primo corridore sul percorso, il primo corridore riceve un credito di tempo - un secondo e mezzo per chilometro.

I corridori della categoria superiore hanno potuto scegliere la loro posizione di partenza in base al risultato del prologo, con risultati piuttosto sorprendenti.

Lo statunitense Mason Klein aprirà la gara in sella alla sua Kove, seguito dal pilota Honda works Skyler Howes. Il tedesco Sebastian Bühler inizierà la tappa all'8° posto in sella alla sua Hero, direttamente davanti al suo compagno di squadra Joan Barreda. Il pilota ufficiale KTM Toby Price partirà in 12ª posizione, il campione del mondo Luciano Benavides (Husqvarna) in 14ª, Sam Sunderland (GASGAS) direttamente dietro in 15ª e il vincitore del prologo Schreina in 17ª. Il secondo classificato di oggi Daniel Sanders (GASGAS) partirà in 19ª posizione, mentre Kevin Benavides (KTM) sarà l'ultimo dei favoriti in 22ª.