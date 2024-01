Dia 2: Quem começa mais cedo, chega mais tarde

A etapa de amanhã vai de Al Henakiyah, na Arábia Saudita, até Al Dawadmi.

O primeiro dia "real" do Dakar 2024 será realmente longo, com uma etapa de ligação invulgarmente longa de 192 quilómetros para a Arábia Saudita. A prova terá 463 quilómetros de extensão. De acordo com a velha regra do Dakar de desafiar o pelotão logo no início e deixar claro para o último concorrente que o Dakar não pode ser comparado a qualquer outro evento de rally-raid, o organizador oferece uma grande quantidade de provas no primeiro dia completo. O Dakar 2024 não é exceção.

Um facto interessante: logo no início, os pilotos enfrentam um campo de dunas com 30 quilómetros de comprimento, antes de o resto do dia prometer ser muito, muito rápido, principalmente em terreno aberto. Este dia é um excelente exemplo de como uma posição de partida antecipada pode colocar-nos em grande desvantagem. Aqueles que têm de abrir nas dunas tornam-se presas fáceis para os seus perseguidores, que têm simplesmente de seguir os rastos na areia. A partida é dada em intervalos de dois minutos. Quando o percurso entra em terreno aberto, os primeiros grupos já se devem ter formado - e os ciclistas que começaram mais tarde já devem ter sido apanhados por vários minutos. Para minimizar a desvantagem do primeiro piloto no percurso, o primeiro piloto recebe um crédito de tempo - um segundo e meio por quilómetro.

Os pilotos da categoria superior foram autorizados a escolher a sua posição de partida com base no resultado do prólogo - com resultados bastante surpreendentes.

O norte-americano Mason Klein vai abrir a corrida com a sua Kove, seguido pelo piloto da Honda Skyler Howes. O alemão Sebastian Bühler vai começar a etapa em 8º lugar com a sua Hero, diretamente à frente do seu companheiro de equipa Joan Barreda. O piloto de fábrica da KTM, Toby Price, começa na 12ª posição, o campeão do mundo Luciano Benavides (Husqvarna) em 14º, Sam Sunderland (GASGAS) logo atrás em 15º e o vencedor do prólogo, Schreina, em 17º. O segundo classificado de hoje, Daniel Sanders (GASGAS), começa a corrida em 19º e Kevin Benavides (KTM) é o último dos favoritos em 22º.