Drama para Hero: primera jubilación tras una fuerte caída

El piloto de Kove Mason Klein tuvo que salir primero en la etapa 1 del Dakar, a las 7.45 hora local, por lo que recibirá un tiempo extra al final para compensar las desventajas de navegación. En cualquier caso, el estadounidense se sentará por primera vez en su nueva máquina esta semana.

Después de 87 kilómetros en la ruta de Al Ula a Al Henakiyah, el piloto de Hero Ross Branch, de Botsuana, estaba en cabeza por delante del piloto privado de KTM Michael Docherty, de Sudáfrica, y de la estrella de Honda Pablo Quintanilla.

Sin embargo, el liderato de Branch es sólo una gota de amargura, porque tras 82 kilómetros el fabricante indio Hero lo pasó mal. El veterano del Dakar Joaquim Rodrigues sufrió una fuerte caída con su máquina preparada por el equipo alemán Speedbrain. El piloto portugués estaba consciente tras el incidente pero, según el organizador A.S.O. sufrió fracturas óseas.

Sus dos compañeros de equipo, Sebastian Bühler y Joan Barreda Bort, acudieron al lugar como socorristas y permanecieron con él hasta que fue trasladado al hospital en helicóptero. Al alemán y al español se les acreditará el tiempo perdido en la competición al final del día, pero para Rodrigues la prueba ha terminado el primer día. El año pasado ya tuvo que abandonar en la cuarta etapa.

También hubo problemas para el actual Campeón del Mundo de Rally Raid, Luciano Benavides, del equipo oficial Husqvarna. El argentino no apareció inicialmente en el horario en directo porque su transpondedor no estaba activo. El hermano menor del ganador del Dakar 2023, Kevin Benavides (Red Bull KTM), no apareció en la hoja de tiempos hasta después de 170 kilómetros, pero ya estaba a ocho minutos.