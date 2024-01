Drame pour Hero : premier abandon après une lourde chute

Vendredi, le rallye Dakar 2024 a débuté en Arabie Saoudite avec le prologue à al-'Ula. Après une approche de 27 kilomètres en classement, les pilotes se lanceront samedi dans une étape de plus de 500 km.

Mason Klein, le pilote de Kove, a dû commencer l'étape 1 du Dakar en premier à 7h45, heure locale, ce qui lui vaudra un bonus de temps à la fin pour compenser les désavantages de navigation. De toute façon, l'Américain s'assoit pour la première fois cette semaine sur son nouvel outil de travail.

Après 87 km sur le chemin d'al-'Ula à Al Henakiyah, le pilote Hero Ross Branch du Botswana était en tête devant le privé KTM Michael Docherty d'Afrique du Sud et la star Honda Pablo Quintanilla.

Mais l'avance de Branch n'est qu'une ombre au tableau, car après 82 km, la situation s'est gâtée pour le constructeur indien Hero. Le routinier du Dakar Joaquim Rodrigues a lourdement chuté sur sa machine préparée par l'équipe allemande Speedbrain. Le Portugais était conscient après son incident, mais selon l'organisateur A.S.O., il souffrait de fractures. a déploré des fractures.

Ses deux coéquipiers Sebastian Bühler et Joan Barreda Bort étaient sur place en tant que premiers secours et sont restés à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit transporté à l'hôpital par hélicoptère. L'Allemand et l'Espagnol seront crédités du temps perdu dans la compétition à la fin de la journée, mais pour Rodrigues, l'épreuve s'est terminée le premier jour. L'année dernière, il avait déjà dû abandonner à l'étape 4.

L'actuel champion du monde de rallye-raid Luciano Benavides de l'équipe d'usine Husqvarna a également connu des problèmes. L'Argentin n'est d'abord pas apparu sur le Livetiminig car son transpondeur n'était pas actif. Ce n'est qu'au moment du chronométrage, après 170 km, que le frère cadet du vainqueur du Dakar 2023, Kevin Benavides (Red Bull KTM), est apparu sur la feuille de temps, mais il avait déjà huit minutes de retard.