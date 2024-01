Dramma per l'eroe: primo ritiro dopo una caduta pesante

Il Rally Dakar 2024 in Arabia Saudita ha preso il via venerdì con il prologo ad al-'Ula. Dopo la prova speciale di 27 chilometri, sabato i piloti affronteranno una tappa di oltre 500 chilometri.

Il pilota di Kove Mason Klein è dovuto partire per primo nella prima tappa della Dakar alle 7.45 ora locale, per cui riceverà un tempo bonus alla fine per compensare gli svantaggi di navigazione. In ogni caso, lo statunitense si siede per la prima volta sulla sua nuova macchina questa settimana.

Dopo 87 chilometri sul percorso da al-'Ula ad Al Henakiyah, il pilota Hero Ross Branch, del Botswana, era in testa davanti al privato KTM Michael Docherty, del Sudafrica, e alla star Honda Pablo Quintanilla.

Tuttavia, il vantaggio di Branch è solo una goccia di amarezza, perché dopo 82 chilometri la casa indiana Hero ha avuto un momento difficile. Il veterano della Dakar Joaquim Rodrigues è caduto pesantemente con la sua moto preparata dal team tedesco Speedbrain. Il pilota portoghese era cosciente dopo l'incidente ma, secondo l'organizzatore A.S.O. ha riportato delle fratture.

I suoi due compagni di squadra Sebastian Bühler e Joan Barreda Bort erano sul posto come primi soccorritori e sono rimasti con lui fino a quando non è stato portato in ospedale in elicottero. Al tedesco e allo spagnolo verrà accreditato il tempo perso nella competizione alla fine della giornata, ma per Rodrigues l'evento è finito il primo giorno. Già l'anno scorso si era dovuto ritirare durante la quarta tappa.

Ci sono stati problemi anche per l'attuale campione del mondo di Rally Raid Luciano Benavides del team Husqvarna works. L'argentino non è apparso inizialmente nella tabella di marcia in tempo reale perché il suo transponder non era attivo. Il fratello minore del vincitore della Dakar 2023 Kevin Benavides (Red Bull KTM) è apparso sulla tabella di marcia solo dopo 170 chilometri, ma aveva già otto minuti di ritardo.