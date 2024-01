Drama for Hero: Primeira reforma após uma queda grave

O Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita arrancou na sexta-feira com o prólogo em al-'Ula. Após a etapa especial de 27 quilómetros, os pilotos vão enfrentar uma etapa de mais de 500 quilómetros no sábado.

O piloto da Kove, Mason Klein, teve de começar a etapa 1 do Dakar em primeiro lugar, às 7h45 locais, pelo que receberá um bónus de tempo no final para compensar as desvantagens de navegação. Em todo o caso, o americano está sentado na sua nova máquina pela primeira vez esta semana.

Após 87 quilómetros na rota de al-'Ula para Al Henakiyah, o piloto da Hero, Ross Branch, do Botswana, estava na liderança, à frente do privado da KTM, Michael Docherty, da África do Sul, e da estrela da Honda, Pablo Quintanilla.

No entanto, a liderança de Branch é apenas uma gota de amargura, porque após 82 quilómetros o fabricante indiano Hero teve um momento difícil. O veterano do Dakar, Joaquim Rodrigues, sofreu um forte acidente com a sua máquina preparada pela equipa alemã Speedbrain. O piloto português estava consciente após o incidente mas, de acordo com o organizador A.S.O., sofreu fracturas ósseas. sofreu fracturas ósseas.

Os seus dois companheiros de equipa, Sebastian Bühler e Joan Barreda Bort, prestaram os primeiros socorros no local e ficaram com ele até ser levado de helicóptero para o hospital. O alemão e o espanhol serão creditados com o tempo perdido na competição no final do dia, mas para Rodrigues o evento terminou no primeiro dia. Já no ano passado teve de se retirar na etapa 4.

Também houve problemas para o atual Campeão do Mundo de Rally Raid, Luciano Benavides, da equipa de trabalho da Husqvarna. O argentino não apareceu inicialmente no live timetable porque o seu transponder não estava ativo. O irmão mais novo do vencedor do Dakar de 2023, Kevin Benavides (Red Bull KTM), só apareceu na tabela de tempos após 170 quilómetros, mas já estava oito minutos atrasado.