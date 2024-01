Brutal : le vainqueur du prologue Schareina (Honda) éliminé

Selon l'organisateur A.S.O., le rallye Dakar 2024 en Arabie Saoudite devrait être, comme souvent auparavant, l'édition la plus difficile de tous les temps. Vendredi, la 46e édition de la classique du rallye-marathon a débuté par le prologue.

Dès la première véritable étape, samedi, sur plus de 400 kilomètres classés, cette promesse des responsables semble se concrétiser. Après le routinier du rallye Joaquim Rodrigues, qui a quitté l'épreuve dès le 82e kilomètre à la suite d'une chute (il a été transporté à l'hôpital par hélicoptère), c'est au tour d'un pilote officiel Honda d'être touché.

Tosha Schareina a fêté la surprenante victoire du jour lors du prologue de 27 kilomètres le vendredi. Samedi, l'Espagnol de 28 ans a entamé la première étape entre al-'Ula et Al Henakiyah en toute confiance, puisque le pilote Honda s'est classé troisième après 225 km de spéciale, derrière Ross Branch (Hero) et Michael Docherty de l'équipe néerlandaise BAS-World-KTM.

Mais au kilomètre 240, Schareina a chuté sur sa CRF450 Rally et s'est blessé au bras. Son concurrent Branch s'est arrêté sur le lieu de l'accident et a tenu compagnie à l'Espagnol jusqu'à ce que les médecins arrivent sur place. Pour Schareina, qui participait pour la première fois à son troisième Dakar sur une moto d'usine, le rallye marathon dans la péninsule arabique s'est donc terminé très tôt.

Après 281 kilomètres d'étape, l'arrêt de Branch permet au privé KTM Docherty de mener 53 secondes devant l'ancien vainqueur du Dakar Ricky Brabac (Honda) et son coéquipier Pablo Quintanilla. Branch et ses deux coéquipiers Hero, l'Allemand Sebastian Bühler et Joan Barreda Bort, recevront des bonifications pour l'aide qu'ils ont apportée samedi.