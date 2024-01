Brutale: eliminato il vincitore del prologo Schareina (Honda)

Secondo l'organizzatore A.S.O., il Rally Dakar 2024 in Arabia Saudita sarà l'edizione più dura di tutti i tempi. La 46ª edizione del classico rally cross-country è iniziata con il prologo di venerdì.

La promessa degli organizzatori sembra essersi avverata nella prima vera tappa di sabato, di oltre 400 chilometri. Dopo che il veterano dei rally Joaquim Rodrigues si è ritirato dall'evento a causa di una caduta al chilometro 82 (è stato portato in ospedale in elicottero), ora è stato colpito un pilota della Honda.

Tosha Schareina ha festeggiato una sorprendente vittoria nel prologo di 27 chilometri di venerdì. Sabato, il 28enne spagnolo ha iniziato la prima tappa da al-'Ula ad Al Henakiyah pieno di fiducia, dato che il pilota della Honda era al terzo posto dietro a Ross Branch (Hero) e Michael Docherty del team olandese BAS World KTM dopo 225 chilometri di prova speciale.

Ma al chilometro 240, Schareina è caduto con la sua CRF450 Rally e si è ferito a un braccio. Il concorrente Branch si è fermato sul luogo dell'incidente e ha tenuto compagnia allo spagnolo fino all'arrivo dei medici. Per Schareina, che viaggiava per la prima volta su una moto ufficiale alla sua terza partecipazione alla Dakar, il rally cross-country nella penisola arabica si è quindi concluso in anticipo.

Dopo 281 chilometri di tappa, lo stop di Branch pone il privato KTM Docherty 53 secondi davanti all'ex vincitore della Dakar Ricky Brabac (Honda) e al compagno di squadra Pablo Quintanilla. Branch e i suoi due colleghi della Hero, il tedesco Sebastian Bühler e Joan Barreda Bort, riceveranno quindi crediti di tempo per l'assistenza fornita sabato.