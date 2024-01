Brutal: Schareina (Honda), vencedora do prólogo, é eliminada

De acordo com o organizador A.S.O., o Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita será a edição mais difícil de todos os tempos. A 46.ª edição do clássico rali de todo-o-terreno começou com o prólogo na sexta-feira.

Esta promessa dos organizadores parece ter sido cumprida na primeira etapa de sábado, com mais de 400 quilómetros. Depois de o veterano dos ralis Joaquim Rodrigues se ter retirado da prova com um acidente ao quilómetro 82 (foi levado de helicóptero para o hospital), um piloto da Honda foi agora atingido.

Tosha Schareina celebrou uma surpreendente vitória no prólogo de 27 quilómetros na sexta-feira. No sábado, o espanhol de 28 anos começou a primeira etapa de al-'Ula para Al Henakiyah cheio de confiança, já que o piloto da Honda estava em terceiro lugar atrás de Ross Branch (Hero) e Michael Docherty da equipa holandesa BAS World KTM após 225 quilómetros da etapa especial.

Mas ao quilómetro 240, Schareina caiu com a sua CRF450 Rally e feriu o braço. O concorrente Branch parou no local do acidente e fez companhia ao espanhol até os médicos chegarem ao local. Para Schareina, que estava a viajar numa moto de fábrica pela primeira vez na sua terceira participação no Dakar, o rali de cross-country na Península Arábica terminou assim mais cedo.

Após 281 quilómetros da etapa, a paragem de Branch coloca o privado da KTM Docherty 53 segundos à frente do antigo vencedor do Dakar Ricky Brabac (Honda) e do seu companheiro de equipa Pablo Quintanilla. Branch e os seus dois colegas da Hero, Sebastian Bühler, da Alemanha, e Joan Barreda Bort, receberão posteriormente créditos de tempo pela sua assistência no sábado.