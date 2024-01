Dakar, étape 1 : victoire provisoire de Ricky Brabec

Mason Klein, qui sera pour la première fois au Dakar 2024 sur une moto de rallye du constructeur chinois Kove, a été le premier pilote à prendre le départ de l'étape de samedi. L'Américain, qui a été le meilleur rookie du Dakar en 2022 et qui a même fêté sa première victoire d'étape en 2023, a été désavantagé par sa position de départ en matière de navigation, car il n'avait pas de piste à lire.

Pour compenser ce désavantage, l'organisateur a mis au point un nouveau système de bonus qui garantit une seconde de bonus par kilomètre au coureur qui se place en tête pendant une étape. Si un groupe se forme en tête, tous les coureurs qui se trouvent 15 secondes derrière le leader du parcours recevront ce bonus. Lors de l'étape de samedi, le bonus total était donc de 6:21 min.

Comme le pilote de Kove a roulé en tête pendant l'étape de plus de 400 km entre al-'Ula et Al Henakiyah, il a reçu la totalité de la bonification. Mais cela n'a pas suffi pour remporter la victoire.

Le pilote d'usine Honda Ricky Brabec a réalisé le meilleur temps de la première étape. L'Américain a mis 5h06'55 pour parcourir la spéciale. Mais la victoire de l'étape revient à Ross Branch de l'équipe allemande Speedbrain sur la machine d'usine Hero. Branch a franchi la ligne d'arrivée en 16e position, mais sera crédité d'environ 25 minutes pour avoir aidé Tosha Schareina (Honda) à tomber.

La troisième place derrière Branch et Brabec revient donc à Mason Klein, qui s'est classé parmi les trois premiers pilotes grâce à son bonus temps. Bradley Cox (BAS World KTM) et Jose Cornejo complètent le top 5 du samedi. A noter également la performance du Français Romain Dumontier, qui a réalisé un solide résultat d'étape sur une Husqvarna. Derrière lui, Lorenzo Santolino a terminé avec sa Sherco devant Kevin Benavides de l'équipe d'usine Red Bull KTM.

Quelques incidents lors de l'étape 1

Joaquim Rodrigues a chuté avec son Hero après seulement 82 kilomètres. Le Portugais s'est blessé et a dû être transporté à l'hôpital, ce qui a mis fin à la course dès samedi. Le vainqueur du prologue de vendredi, Tosha Schareina, n'a pas non plus atteint l'arrivée de l'étape. Le jeune Espagnol a chuté au kilomètre 240 avec sa Honda et s'est blessé au bras.



Le Sud-Africain Michael Docherty a mené un temps la première spéciale d'Arabie Saoudite, mais a également dû être transporté à l'hôpital par hélicoptère après 323 kilomètres. Le pilote KTM, qui participait à la catégorie Rally2, s'est blessé à la hanche lors d'une chute.



Les trois pilotes d'usine Hero Ross Branch, Joan Barreda Bort et Sebastian Bühler ont apporté les premiers secours lors des accidents du samedi, ce qui leur a fait perdre du temps. Tous trois ont reçu des crédits de temps a posteriori. Bühler a terminé la journée à la 26e place et l'Autrichien Tobias Ebster (KTM) à la 31e.

Dakar 2024, résultats provisoires de l'étape 1 (06.01.) :

1. Ricky Brabec, Honda

2. Mason Klein, Kove

3. Bradley Cox, KTM

4. Jose Cornecho, Honda

5. Romain Dumontier, Husqvarna

6. Lorenzo Santolino, Sherco

7. Kevin Benavides, KTM

8. Daniel Sanders, GASGAS

9. Martin Michek, KTM

10. Pablo Quintanilla, Honda

11. Adrien van Beveren, Honda

12. Sam Sunderland, GASGAS

13. Luciano Benavides, Husqvarna

14. Toby Price, KTM

15. Mathieu Doveze, KTM

16. Ross Branch, Hero