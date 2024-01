Dakar, tappa 1: vittoria di Ricky Brabec - provvisorio

Anche se Ricky Brabec (Honda) ha tagliato il traguardo con il miglior tempo, un accredito di tempo per Ross Branch darà al pilota di Hero works il miglior tempo nella prima tappa del Rally Dakar 2024 in Arabia Saudita.

Mason Klein, che guida per la prima volta una moto da rally del costruttore cinese Kove alla Dakar 2024, è stato il primo pilota a partire nella tappa di sabato. L'americano, che è stato il miglior esordiente alla Dakar del 2022 e ha anche festeggiato la sua prima vittoria di tappa nel 2023, si è trovato in una situazione di svantaggio nella navigazione a causa della sua posizione di partenza, poiché non aveva tracce da leggere.

Per compensare questo svantaggio, gli organizzatori hanno sviluppato un nuovo sistema di bonus che garantisce al pilota che si trova per primo sulla strada durante una tappa un bonus di un secondo al chilometro. Se si forma un gruppo in testa, tutti i corridori che si trovano a 15 secondi dal leader sul percorso riceveranno questo bonus. Nella tappa di sabato, il bonus totale è stato di 6:21 minuti.

Poiché il corridore di Kove ha corso in testa durante i 400 chilometri della tappa da al-'Ula ad Al Henakiyah, ha ricevuto l'intero credito di tempo. Tuttavia, questo non è stato sufficiente per la vittoria finale.

Il pilota ufficiale Honda Ricky Brabec ha ottenuto il miglior tempo nella prima tappa. Lo statunitense ha impiegato 5:06:55 ore per la prova speciale. Ma la vittoria di tappa è andata a Ross Branch del team tedesco Speedbrain in sella alla moto Hero works. Branch si è classificato 16°, ma riceverà un credito di circa 25 minuti per aver aiutato Tosha Schareina (Honda) a cadere.

Il terzo posto dietro Branch e Brabec va quindi a Mason Klein, che ha concluso tra i primi tre piloti grazie al suo bonus di tempo. Bradley Cox (BAS World KTM) e Jose Cornejo hanno completato la top 5 di sabato. Degna di nota anche la prestazione del francese Romain Dumontier, che ha ottenuto un ottimo risultato di tappa in sella a una Husqvarna. Dietro di lui Lorenzo Santolino con la sua Sherco, davanti a Kevin Benavides del team Red Bull KTM.

Alcuni incidenti nella prima tappa

Joaquim Rodrigues è caduto con la sua Hero dopo appena 82 chilometri. Il pilota portoghese ha riportato una ferita ed è stato trasportato in ospedale, dopo essersi già ritirato sabato. Anche il vincitore del prologo di venerdì, Tosha Schareina, non è riuscito a raggiungere il traguardo della tappa. Il giovane spagnolo è caduto con la sua Honda al chilometro 240 e si è ferito a un braccio.



Il sudafricano Michael Docherty ha guidato per un po' la prima prova speciale in Arabia Saudita, ma ha dovuto essere portato in ospedale in elicottero dopo 323 chilometri. Il pilota della KTM, che gareggiava nella categoria Rally2, si è ferito all'anca in una caduta.



I tre piloti Hero works Ross Branch, Joan Barreda Bort e Sebastian Bühler hanno prestato il primo soccorso negli incidenti di sabato, che hanno causato loro una perdita di tempo. A tutti e tre sono stati successivamente assegnati crediti di tempo. Bühler ha concluso la giornata al 26° posto, l'austriaco Tobias Ebster (KTM) al 31°.

Dakar 2024, risultato provvisorio tappa 1 (06.01.):

1° Ricky Brabec, Honda

2° Mason Klein, Kove

3° Bradley Cox, KTM

4° Jose Cornecho, Honda

5° Romain Dumontier, Husqvarna

6° Lorenzo Santolino, Sherco

7° Kevin Benavides, KTM

8° Daniel Sanders, GASGAS

9° Martin Michek, KTM

10° Pablo Quintanilla, Honda

11° Adrien van Beveren, Honda

12° Sam Sunderland, GASGAS

13° Luciano Benavides, Husqvarna

14° Toby Price, KTM

15° Mathieu Doveze, KTM

16° Ross Branch, Hero