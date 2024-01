Dakar, etapa 1: Vitória de Ricky Brabec - provisória

Embora Ricky Brabec (Honda) tenha cruzado a linha de chegada com o tempo mais rápido, um crédito de tempo para Ross Branch dará ao piloto da Hero works o tempo mais rápido na etapa 1 do Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita.

Mason Klein, que está a pilotar uma moto de rali do fabricante chinês Kove pela primeira vez no Dakar 2024, foi o primeiro piloto a iniciar a etapa no sábado. O norte-americano, que foi o melhor estreante no Dakar em 2022 e até celebrou a sua primeira vitória na etapa em 2023, estava em desvantagem de navegação devido à sua posição de partida, uma vez que não tinha pistas para ler.

Para compensar esta desvantagem, os organizadores desenvolveram um novo sistema de bónus que garante ao piloto que for o primeiro na estrada durante uma etapa um bónus de um segundo por quilómetro. Se um grupo se formar na frente, todos os ciclistas que estiverem 15 segundos atrás do líder no percurso receberão este bónus. Na etapa de sábado, houve um bónus total de 6:21 minutos.

Como o piloto de Kove andou na frente durante os 400 quilómetros da etapa de al-'Ula a Al Henakiyah, recebeu o crédito total de tempo. No entanto, isso não foi suficiente para a vitória no final.

O piloto da Honda, Ricky Brabec, estabeleceu o tempo mais rápido na primeira etapa. O norte-americano precisou de 5:06:55 horas para a etapa especial. Mas a vitória da etapa foi para Ross Branch, da equipa alemã Speedbrain, com a moto da Hero Works. Branch terminou em 16º lugar, mas vai receber um crédito de cerca de 25 minutos por ter ajudado Tosha Schareina (Honda) a cair.

O terceiro lugar, atrás de Branch e Brabec, vai para Mason Klein, que terminou entre os três primeiros graças ao seu bónus de tempo. Bradley Cox (BAS World KTM) e Jose Cornejo completaram o top 5 de sábado. O desempenho de Romain Dumontier de França, que alcançou um forte resultado na etapa com uma Husqvarna, também é digno de nota. Atrás dele ficou Lorenzo Santolino na sua Sherco, à frente de Kevin Benavides da equipa de fábrica Red Bull KTM.

Alguns incidentes na 1ª etapa

Joaquim Rodrigues caiu com a sua Hero ao fim de apenas 82 quilómetros. O piloto português sofreu uma lesão e teve de ser levado para o hospital, depois de já se ter retirado no sábado. O vencedor do prólogo de sexta-feira, Tosha Schareina, também não conseguiu chegar ao fim da etapa. O jovem espanhol despistou-se com a sua Honda ao quilómetro 240 e lesionou o braço.



Michael Docherty, da África do Sul, liderou durante algum tempo a primeira especial da Arábia Saudita, mas também teve de ser levado de helicóptero para o hospital ao fim de 323 quilómetros. O piloto da KTM, que competia na categoria Rally2, lesionou a anca num acidente.



Os três pilotos da Hero works, Ross Branch, Joan Barreda Bort e Sebastian Bühler prestaram os primeiros socorros nos acidentes de sábado, o que os fez perder tempo. Todos os três receberam posteriormente créditos de tempo. Bühler terminou o dia em 26º lugar, Tobias Ebster (KTM) da Áustria foi 31º.

Dakar 2024, resultado provisório etapa 1 (06.01.):

1º Ricky Brabec, Honda

2º Mason Klein, Kove

3º Bradley Cox, KTM

4º José Cornecho, Honda

5º Romain Dumontier, Husqvarna

6º Lorenzo Santolino, Sherco

7º Kevin Benavides, KTM

8º Daniel Sanders, GASGAS

9º Martin Michek, KTM

10º Pablo Quintanilla, Honda

11º Adrien van Beveren, Honda

12º Sam Sunderland, GASGAS

13º Luciano Benavides, Husqvarna

14º Toby Price, KTM

15º Mathieu Doveze, KTM

16º Ross Branch, Hero