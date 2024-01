Confirmado: Ross Branch (Hero) gana la primera etapa

El Rally Dakar 2024 en Arabia Saudí se puso realmente en marcha el sábado. Ricky Brabac, piloto oficial de Honda, marcó el mejor tiempo en la primera etapa, que iba de Al Ula a Al Henakiyah. Pero pronto se dio cuenta de que la victoria de etapa sería para otro.

Ross Branch, que celebra este año su sexta participación en el Dakar, dominó la etapa sobre un total de 541 kilómetros. El piloto de 37 años ya lideraba la prueba en el segundo sector tras 87 kilómetros. Su velocidad fue imparable para sus rivales durante todo el recorrido, y el piloto oficial de Hero fue distanciándose cada vez más.

Cuando Tosha Schareina, piloto oficial de Honda, sufrió una caída, Branch acudió de inmediato para ayudar y atender a la española. Branch continuó su carrera después de unos 25 minutos y cruzó la línea de meta en 16ª posición. Un poco más tarde, el organizador acreditó el tiempo al piloto de Botsuana, por lo que posteriormente heredó la victoria de etapa, su cuarta victoria de etapa en total en un Dakar. Al mismo tiempo, el liderato de la general también es para Branch.

"Ha sido un día muy duro. Creo que nos han tirado todo lo que tenían", subrayó el piloto de Hero en la entrevista, refiriéndose a los organizadores. "Pero las carreras no lo son todo. Si ves a un piloto tendido en el suelo, debes parar y esperar con él hasta que esté en buenas manos. Espero que Tosha se recupere pronto y pueda volver a subirse a la moto rápidamente".

El ex piloto de Yamaha, que también ha sufrido graves caídas en el pasado, continuó: "Es un chico muy bueno y un piloto muy fuerte. Nadie quiere ver a sus amigos en ese estado. Para mí no fue un problema. Si hubiera estado en el suelo, me habría ayudado enseguida, estoy seguro".

"Pero, en general, ha sido un día largo y muy exigente. Incluso empezar desde más atrás no fue fácil desde el punto de vista de la navegación", dice Branch. "No obstante, lo disfruté. Los primeros 400 kilómetros ya están hechos y me siento bien para la próxima etapa."

Dakar 2024, resultado etapa 1 (06.01.):

1º Ross Branch, Hero, 4:56:01 h

2º Ricky Brabec, Honda, + 10:54 min

3º Mason Klein, Kove, + 11:19

4º Bradley Cox, KTM, + 12:54

5º José Cornejo, Honda, + 13:43

6º Romain Dumontier, Husqvarna, + 14:06

7. Lorenzo Santolino, Sherco, + 14:11

8º Kevin Benavides, KTM, + 15:37

9º Daniel Sanders, GASGAS, + 16:54

10º Martin Michek, KTM, + 17:12

11º Pablo Quintanilla, Honda, + 20:33

12º Adrien van Beveren, Honda, + 20:59

13º Joan Barreda Bort, Hero, + 22:43

14º Sam Sunderland, GASGAS, + 22:46

15º Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:09

16º Toby Price, KTM, + 23:20

17º Mathieu Doveze, KTM, + 25:41

18º Jacob Arghubright, Honda, + 32:22

19º Rui Goncalves, Sherco, + 35:51

20º Jeanloup Lepan, KTM, + 35:59



También

26º Sebastian Bühler, Hero, + 42:20

31º Tobias Ebster, KTM, + 46:42