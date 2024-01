Confirmation de la victoire : Ross Branch (Hero) remporte la première étape

Le rallye Dakar écrit ses propres histoires passionnantes. Après avoir aidé un pilote tombé et perdu du temps, Ross Branch se voit attribuer un copieux crédit-temps et la victoire du jour.

Le Rallye Dakar 2024 en Arabie Saoudite prend véritablement son envol samedi. Le pilote d'usine Honda Ricky Brabac a réalisé le meilleur temps de la première étape, qui menait d'al-'Ula à Al Henakiyah. Mais il a rapidement compris que la victoire d'étape reviendrait à quelqu'un d'autre.

Ross Branch, qui fête cette année sa sixième participation au Dakar, a dominé l'étape sur un total de 541 kilomètres. L'homme de 37 ans a mené le peloton dès le deuxième secteur après 87 kilomètres. Tout au long du parcours, les adversaires n'ont pas pu résister à sa vitesse et le pilote d'usine Hero a continué à creuser l'écart.

Lorsque le pilote officiel Honda Tosha Schareina a chuté, Branch s'est immédiatement rendu sur place pour aider l'Espagnol et lui prodiguer les premiers soins. Branch a continué à rouler pendant environ 25 minutes et a terminé en 16e position. Quelque temps plus tard, l'organisateur a crédité le pilote botswanais de son temps, ce qui lui a permis d'hériter de la victoire d'étape - sa quatrième victoire d'étape sur le Dakar. Branch a également pris la tête du classement général.

"C'était vraiment une journée difficile. Je pense qu'ils ont jeté tout ce qu'ils avaient sur nous", a souligné le coureur Hero dans une interview, faisant ainsi référence aux organisateurs. "Mais le racing ne fait pas tout. Quand tu vois un coureur par terre, il faut s'arrêter et attendre avec lui jusqu'à ce qu'il soit entre de bonnes mains. J'espère que Tosha se rétablira vite et qu'il pourra remonter rapidement sur sa moto".

L'ancien pilote Yamaha, qui a lui-même connu de graves chutes par le passé, poursuit : "C'est un très bon garçon et un pilote vraiment fort. Personne ne veut voir ses amis dans un tel état. Ce n'était pas un problème pour moi. Si j'avais été par terre, il m'aurait immédiatement aidé, j'en suis sûr".

"Mais dans l'ensemble, c'était une belle et longue journée et elle était très stimulante. Même partir de loin n'était pas facile du point de vue de la navigation", sait Branch. "Néanmoins, j'ai apprécié. Les 400 premiers kilomètres ont été parcourus et je me sens bien pour la prochaine étape".

Dakar 2024, résultat de l'étape 1 (06.01.) :

1. Ross Branch, Hero, 4:56:01 h

2. Ricky Brabec, Honda, + 10:54 min

3. Mason Klein, Kove, + 11:19

4. Bradley Cox, KTM, + 12:54

5. Jose Cornejo, Honda, + 13:43

6. Romain Dumontier, Husqvarna, + 14:06

7. Lorenzo Santolino, Sherco, + 14:11

8. Kevin Benavides, KTM, + 15:37

9. Daniel Sanders, GASGAS, + 16:54

10. Martin Michek, KTM, + 17:12

11. Pablo Quintanilla, Honda, + 20:33

12. Adrien van Beveren, Honda, + 20:59

13. Joan Barreda Bort, Hero, + 22:43

14. Sam Sunderland, GASGAS, + 22:46

15. Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:09

16. Toby Price, KTM, + 23:20

17. Mathieu Doveze, KTM, + 25:41

18. Jacob Arghubright, Honda, + 32:22

19. Rui Goncalves, Sherco, + 35:51

20. Jeanloup Lepan, KTM, + 35:59



En outre :

26. Sebastian Bühler, Hero, + 42:20

31. Tobias Ebster, KTM, + 46:42