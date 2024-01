Confermato: Ross Branch (Hero) vince la prima tappa

Il Rally Dakar 2024 in Arabia Saudita ha preso il via sabato. Il pilota ufficiale Honda Ricky Brabac ha fatto segnare il miglior tempo nella prima tappa, da al-'Ula ad Al Henakiyah. Ma si è subito reso conto che la vittoria di tappa sarebbe andata a qualcun altro.

Ross Branch, che quest'anno festeggia la sua sesta partecipazione alla Dakar, ha dominato la tappa su un totale di 541 chilometri. Il 37enne era già in testa nel secondo settore dopo 87 chilometri. La sua velocità è stata inarrestabile per i suoi avversari per tutta la distanza e il pilota Hero works si è allontanato sempre di più.

Quando Tosha Schareina, pilota della Honda, è caduto, Branch è stato immediatamente a disposizione per aiutare e curare lo spagnolo. Branch ha continuato la sua corsa dopo circa 25 minuti e ha tagliato il traguardo al 16° posto. Qualche tempo dopo, gli organizzatori hanno accreditato il tempo al pilota del Botswana, che ha così ereditato la vittoria di tappa, la sua quarta in totale alla Dakar. Allo stesso tempo, anche la testa della classifica generale va a Branch.

"È stata una giornata davvero dura. Penso che ci abbiano dato tutto quello che avevano", ha sottolineato il pilota della Hero nell'intervista, riferendosi agli organizzatori. "Ma la corsa non è tutto. Se vedi un corridore a terra, devi fermarti e aspettare che sia in buone mani. Spero che Tosha si rimetta presto e possa tornare in sella alla moto in tempi brevi".

L'ex pilota Yamaha, che in passato è stato vittima di gravi incidenti, ha continuato: "È un ragazzo molto bravo e un pilota davvero forte. Nessuno vuole vedere i propri amici in queste condizioni. Per me non è stato un problema. Se fossi stato a terra, mi avrebbe aiutato subito, ne sono certo".

"Ma nel complesso è stata una bella giornata, lunga e molto impegnativa. Anche partire da più indietro non è stato facile dal punto di vista della navigazione", dice Branch. "Tuttavia, mi sono divertito. I primi 400 chilometri sono stati fatti e mi sento bene per la prossima tappa".

Dakar 2024, risultato tappa 1 (06.01.):

1° Ross Branch, Hero, 4:56:01 h

2° Ricky Brabec, Honda, + 10:54 min.

3° Mason Klein, Kove, + 11:19

4° Bradley Cox, KTM, + 12:54

5° Jose Cornejo, Honda, + 13:43

6. Romain Dumontier, Husqvarna, + 14:06

7. Lorenzo Santolino, Sherco, + 14:11

8. Kevin Benavides, KTM, + 15:37

9° Daniel Sanders, GASGAS, + 16:54

10° Martin Michek, KTM, + 17:12

11. Pablo Quintanilla, Honda, + 20:33

12. Adrien van Beveren, Honda, + 20:59

13° Joan Barreda Bort, Hero, + 22:43

14° Sam Sunderland, GASGAS, + 22:46

15° Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:09

16° Toby Price, KTM, + 23:20

17° Mathieu Doveze, KTM, + 25:41

18° Jacob Arghubright, Honda, + 32:22

19° Rui Goncalves, Sherco, + 35:51

20° Jeanloup Lepan, KTM, + 35:59



Inoltre:

26° Sebastian Bühler, Hero, + 42:20

31° Tobias Ebster, KTM, + 46:42