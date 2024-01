Confirmado: Ross Branch (Hero) vence a primeira etapa

O Rali Dakar escreve as suas próprias histórias emocionantes. Depois de Ross Branch ter ajudado um piloto caído e ter perdido tempo no processo, foi-lhe atribuído um generoso crédito de tempo e a vitória da etapa.

por Tim Althof - Automatic translation from German

O Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita começou realmente no sábado. O piloto de fábrica da Honda, Ricky Brabac, estabeleceu o tempo mais rápido na primeira etapa, que ia de al-'Ula a Al Henakiyah. Mas rapidamente se apercebeu que a vitória da etapa iria para outra pessoa.

Ross Branch, que está a celebrar a sua sexta participação no Dakar este ano, dominou a etapa ao longo de um total de 541 quilómetros. O piloto de 37 anos já liderava o pelotão no segundo sector após 87 quilómetros. A sua velocidade foi imparável para os seus adversários ao longo de toda a distância e o piloto da Hero works afastou-se cada vez mais.

Quando a piloto da Honda, Tosha Schareina, caiu, Branch estava imediatamente à disposição para ajudar e tratar a espanhola. Branch continuou a sua prova após cerca de 25 minutos e cruzou a linha de chegada em 16º lugar. Algum tempo depois, o organizador creditou o tempo ao piloto do Botswana, pelo que este herdou a vitória da etapa - a sua quarta vitória total numa etapa do Dakar. Ao mesmo tempo, a liderança da classificação geral passa também para Branch.

"Foi um dia muito difícil. Acho que eles deram-nos tudo o que tinham", sublinhou o piloto da Hero na entrevista, referindo-se aos organizadores. "Mas a corrida não é tudo. Se virmos um ciclista caído no chão, devemos parar e esperar com ele até que esteja em boas mãos. Espero que o Tosha esteja bem em breve e possa voltar rapidamente para a mota."

O antigo piloto da Yamaha, que também já teve acidentes graves no passado, continuou: "Ele é um miúdo muito bom e um piloto muito forte. Ninguém quer ver os seus amigos num estado destes. Não foi um problema para mim. Se eu estivesse no chão, ele ter-me-ia ajudado imediatamente, tenho a certeza".

"Mas, no geral, foi um dia longo e agradável e muito exigente. Mesmo começar mais atrás não foi fácil do ponto de vista da navegação", diz Branch. "No entanto, gostei muito. Os primeiros 400 quilómetros estão feitos e sinto-me bem para a próxima etapa."

Dakar 2024, resultado da etapa 1 (06.01.):

1º Ross Branch, Hero, 4:56:01 h

2º Ricky Brabec, Honda, + 10:54 min

3º Mason Klein, Kove, + 11:19

4º Bradley Cox, KTM, + 12:54

5º Jose Cornejo, Honda, + 13:43

6º Romain Dumontier, Husqvarna, + 14:06

7º Lorenzo Santolino, Sherco, + 14:11

8. Kevin Benavides, KTM, + 15:37

9º Daniel Sanders, GASGAS, + 16:54

10º Martin Michek, KTM, + 17:12

11º Pablo Quintanilla, Honda, + 20:33

12º Adrien van Beveren, Honda, + 20:59

13º Joan Barreda Bort, Hero, + 22:43

14.º Sam Sunderland, GASGAS, + 22:46

15º Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:09

16º Toby Price, KTM, + 23:20

17º Mathieu Doveze, KTM, + 25:41

18º Jacob Arghubright, Honda, + 32:22

19º Rui Goncalves, Sherco, + 35:51

20º Jeanloup Lepan, KTM, + 35:59



Também:

26º Sebastian Bühler, Hero, + 42:20

31º Tobias Ebster, KTM, + 46:42