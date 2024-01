Ricky Brabec (2e / Honda) : "C'était une lutte pour la survie"

Pour Tosha Schareina, le Rallye Dakar 2024 s'est terminé dès la première étape. L'Espagnol a chuté et a dû abandonner la course après seulement une journée. Pour les cinq pilotes HRC restants, la journée ne s'est pas mal passée. Ricky Brabec, en particulier, a réalisé une bonne journée et obtenu un bon résultat.

Après plus de 400 kilomètres de spéciale samedi, Ricky Brabec a terminé à la deuxième place, à 10,54 minutes du pilote d'usine Hero Ross Branch, qui a remporté l'étape. La star de Honda, qui a remporté le rallye le plus difficile du monde en 2020, a également progressé en deuxième position au classement général.

"C'était vraiment dur. La veille, lors du briefing, vous nous aviez dit que l'étape serait physiquement difficile et longue. Vous aviez certainement raison", a clarifié l'Américain. "L'étape était longue, semée d'embûches et très caillouteuse. Je suis parti un peu plus loin, ce qui m'a certainement un peu aidé à la fin".

Brabec poursuit : "J'étais avec mes coéquipiers Skyler et Nacho et nous avons mis beaucoup de pression jusqu'à l'arrivée. Le résultat est bon et la moto n'a pas eu de contact brutal avec le sol, ce qui devrait faire plaisir aux mécaniciens. Je n'ai pas vu Tosha parce qu'il roulait derrière nous, mais c'est extrêmement rageant d'être éliminé dès le premier jour".

"Ce qui est clair, c'est que la journée a été une lutte pour la survie. Nous avons été très rapides dans certains passages, mais nous avons aussi été souples et contrôlés lorsque c'était nécessaire. La navigation n'était pas facile, il y avait tellement de notes à l'intérieur et beaucoup de chemins allaient à gauche, à droite ou tout droit. Choisir la bonne était un travail de titan", a expliqué le pilote Honda, de bonne humeur. "L'arrivée était notre premier objectif et ce qui compte maintenant ? Survivre jusqu'au jour de repos, puis nous verrons".

Pour conclure, le pilote de 32 ans a ajouté : "Nous avons pu nous aider mutuellement, même si des erreurs ont été commises. Je ne remercierai jamais assez mes coéquipiers, c'était une belle journée et à 100 % une étape d'équipe".

Le coéquipier Honda de Brabec, Jose Cornejo, a également obtenu un bon résultat en terminant cinquième de cette première étape pleine de défis. Le Chilien Pablo Quintanilla et le Français Adrien van Beveren se sont classés respectivement 11e et 12e, tandis que Skyler Howes, qui avait déjà chuté la veille, n'a pu faire mieux que 22e.

Dakar 2024, résultat de l'étape 1 (06.01.) :

1. Ross Branch, Hero, 4:56:01 h

2. Ricky Brabec, Honda, + 10:54 min

3. Mason Klein, Kove, + 11:19

4. Bradley Cox, KTM, + 12:54

5. Jose Cornejo, Honda, + 13:43

6. Romain Dumontier, Husqvarna, + 14:06

7. Lorenzo Santolino, Sherco, + 14:11

8. Kevin Benavides, KTM, + 15:37

9. Daniel Sanders, GASGAS, + 16:54

10. Martin Michek, KTM, + 17:12

11. Pablo Quintanilla, Honda, + 20:33

12. Adrien van Beveren, Honda, + 20:59

13. Joan Barreda Bort, Hero, + 22:43

14. Sam Sunderland, GASGAS, + 22:46

15. Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:09

16. Toby Price, KTM, + 23:20

17. Mathieu Doveze, KTM, + 25:41

18. Jacob Arghubright, Honda, + 32:22

19. Rui Goncalves, Sherco, + 35:51

20. Jeanloup Lepan, KTM, + 35:59



En outre :

26. Sebastian Bühler, Hero, + 42:20

31. Tobias Ebster, KTM, + 46:42

Classement après l'étape 1 (06.01.) :

1. Ross Branch, Hero, 5:13:55 h

2. Ricky Brabec, Honda, + 11:54 min

3. Mason Klein, Kove, + 11:58

4. Jose Cornejo, Honda, + 14:48

5. Bradley Cox, KTM, + 14:53

6. Lorenzo Santolino, Sherco, + 15:08

7. Romain Dumontier, Husqvarna, + 15:55

8. Kevin Benavides, KTM, + 16:14

9. Daniel Sanders, GASGAS, + 16:47

10. Martin Michek, KTM, + 18:04

11. Pablo Quintanilla, Honda, + 21:01

12. Adrien van Beveren, Honda, + 21:04

13. Sam Sunderland, GASGAS, + 22:55

14. Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:16

15. Joan Barreda Bort, Hero, + 23:49

16. Toby Price, KTM, + 23:52

17. Mathieu Doveze, KTM, + 27:30

18. Jacob Arghubright, Honda, + 35:25

19. Rui Goncalves, Sherco, + 37:40

20. Jeanloup Lepan, KTM, + 38:18



En outre :

22. Sebastian Bühler, Hero, + 43:29

30. Tobias Ebster, KTM, + 51:24