Ricky Brabec (2° / Honda): "È stata una lotta per la sopravvivenza"

La seconda giornata del Rally Dakar 2024 in Arabia Saudita è stata una montagna russa di emozioni per il team Honda Works. Dopo il successo del prologo di venerdì, il primo pilota del team si è dovuto ritirare.

Per Tosha Schareina, il Rally Dakar 2024 si è concluso nella prima tappa. Lo spagnolo è caduto e ha dovuto abbandonare la gara dopo un solo giorno. Tuttavia, la giornata non è andata male per gli altri cinque piloti HRC. Innanzitutto, Ricky Brabec ha avuto una buona giornata con un risultato discreto.

Dopo gli oltre 400 chilometri di prova speciale di sabato, Ricky Brabec ha concluso al secondo posto, a 10,54 minuti dal pilota Hero works Ross Branch, che ha vinto la tappa. Il campione della Honda, che ha vinto il rally più duro del mondo nel 2020, è salito anche al secondo posto nella classifica generale.

"È stata davvero dura. Nel briefing del giorno prima ci avevi detto che sarebbe stata una tappa fisicamente impegnativa e lunga. Avevi sicuramente ragione", ha chiarito l'americano. "La tappa era lunga, insidiosa e molto rocciosa. Sono partito un po' più indietro, il che mi ha sicuramente aiutato alla fine".

Brabec ha continuato: "Ho corso con i miei compagni di squadra Skyler e Nacho e abbiamo spinto al massimo fino al traguardo. Il risultato è buono e la moto non ha avuto alcun contatto con il terreno, cosa che dovrebbe far piacere ai meccanici. Non ho visto Tosha perché era dietro di noi, ma è estremamente fastidioso ritirarsi il primo giorno".

"È chiaro che la giornata è stata una lotta per la sopravvivenza. Siamo stati molto veloci in alcuni tratti, ma anche morbidi e controllati quando necessario. La navigazione non è stata facile, c'erano così tante note e molte strade andavano a sinistra, a destra o dritte. Scegliere quella giusta è stata un'impresa titanica", ha spiegato l'ironico pilota della Honda. "Il traguardo era il nostro primo obiettivo e cosa conta ora? Sopravvivere fino al giorno di riposo, poi vedremo".

Per concludere, il 32enne ha aggiunto: "Siamo stati in grado di aiutarci a vicenda, anche quando ci sono stati degli errori. Non ringrazierò mai abbastanza i miei compagni di squadra, è stata una giornata fantastica e al 100% una tappa di squadra".

Anche il compagno di squadra Honda di Brabec, Jose Cornejo, ha ottenuto un ottimo risultato in questa impegnativa prima tappa con il 5° posto. Il cileno Pablo Quintanilla e il francese Adrien van Beveren si sono classificati all'11° e al 12° posto, mentre Skyler Howes, che era già caduto il giorno prima, ha ottenuto solo il 22° posto.

Dakar 2024, risultato tappa 1 (06.01.):

1° Ross Branch, Hero, 4:56:01 h

2° Ricky Brabec, Honda, + 10:54 min.

3° Mason Klein, Kove, + 11:19

4° Bradley Cox, KTM, + 12:54

5° Jose Cornejo, Honda, + 13:43

6. Romain Dumontier, Husqvarna, + 14:06

7. Lorenzo Santolino, Sherco, + 14:11

8. Kevin Benavides, KTM, + 15:37

9° Daniel Sanders, GASGAS, + 16:54

10° Martin Michek, KTM, + 17:12

11. Pablo Quintanilla, Honda, + 20:33

12. Adrien van Beveren, Honda, + 20:59

13° Joan Barreda Bort, Hero, + 22:43

14° Sam Sunderland, GASGAS, + 22:46

15° Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:09

16° Toby Price, KTM, + 23:20

17° Mathieu Doveze, KTM, + 25:41

18° Jacob Arghubright, Honda, + 32:22

19° Rui Goncalves, Sherco, + 35:51

20° Jeanloup Lepan, KTM, + 35:59



Inoltre:

26° Sebastian Bühler, Hero, + 42:20

31° Tobias Ebster, KTM, + 46:42

Classifica dopo la tappa 1 (06.01.):

1° Ross Branch, Hero, 5:13:55 h

2° Ricky Brabec, Honda, + 11:54 min.

3° Mason Klein, Kove, + 11:58

4° Jose Cornejo, Honda, + 14:48

5° Bradley Cox, KTM, + 14:53

6° Lorenzo Santolino, Sherco, + 15:08

7. Romain Dumontier, Husqvarna, + 15:55

8. Kevin Benavides, KTM, + 16:14

9° Daniel Sanders, GASGAS, + 16:47

10° Martin Michek, KTM, + 18:04

11. Pablo Quintanilla, Honda, + 21:01

12. Adrien van Beveren, Honda, + 21:04

13. Sam Sunderland, GASGAS, + 22:55

14. Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:16

15° Joan Barreda Bort, Hero, + 23:49

16° Toby Price, KTM, + 23:52

17° Mathieu Doveze, KTM, + 27:30

18° Jacob Arghubright, Honda, + 35:25

19° Rui Goncalves, Sherco, + 37:40

20° Jeanloup Lepan, KTM, + 38:18



Inoltre:

22° Sebastian Bühler, Hero, + 43:29

30° Tobias Ebster, KTM, + 51:24