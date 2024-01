Ricky Brabec (2º / Honda): "Foi uma luta pela sobrevivência"

O segundo dia do Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita foi uma montanha-russa de emoções para a equipa de trabalho da Honda. Após o bem sucedido prólogo de sexta-feira, o primeiro piloto da equipa teve de se retirar.

por Tim Althof - Automatic translation from German

Para Tosha Schareina, o Rali Dakar 2024 terminou logo na primeira etapa. O espanhol sofreu um acidente e teve de abandonar a corrida ao fim de apenas um dia. No entanto, o dia não correu mal para os restantes cinco pilotos da HRC. Antes de mais, Ricky Brabec teve um bom dia com um bom resultado.

Depois de mais de 400 quilómetros de etapa especial no sábado, Ricky Brabec terminou em segundo lugar, 10,54 minutos atrás do piloto da Hero Works, Ross Branch, que venceu a etapa. A estrela da Honda, que venceu o rali mais difícil do mundo em 2020, também subiu para o segundo lugar na classificação geral.

"Foi muito difícil. Disseram-nos no briefing do dia anterior que seria uma etapa fisicamente exigente e longa. E tinhas toda a razão", esclareceu o norte-americano. "A etapa era longa, complicada e muito rochosa. Comecei um pouco mais atrás, o que certamente me ajudou um pouco no final."

Brabec continuou: "Estava a correr com os meus companheiros de equipa Skyler e Nacho e esforçámo-nos muito até ao fim. O resultado é bom e a moto não teve qualquer contacto com o solo, o que deve agradar aos mecânicos. Não vi o Tosha porque ele estava a correr atrás de nós, mas é extremamente irritante retirar-se no primeiro dia."

"É evidente que o dia foi uma luta pela sobrevivência. Fomos muito rápidos em algumas secções, mas também fomos suaves e controlados quando necessário. A navegação não foi fácil, havia muitas notas e muitos caminhos iam para a esquerda, para a direita ou em frente. Escolher o caminho certo foi uma tarefa gigantesca", explicou o bem-humorado piloto da Honda. "A chegada era o nosso primeiro objetivo e o que conta agora? Sobreviver até ao dia de descanso, depois logo se vê."

Para concluir, o piloto de 32 anos acrescentou: "Conseguimos ajudar-nos uns aos outros, mesmo quando aconteceram erros. Não posso agradecer o suficiente aos meus companheiros de equipa, foi um grande dia e uma etapa 100 por cento de equipa."

O companheiro de equipa de Brabec na Honda, Jose Cornejo, também conseguiu um bom resultado nesta desafiante primeira etapa, com o 5º lugar. Pablo Quintanilla do Chile e o francês Adrien van Beveren terminaram em 11º e 12º, enquanto Skyler Howes, que já tinha caído no dia anterior, apenas conseguiu o 22º lugar.

Dakar 2024, resultado etapa 1 (06.01.):

1º Ross Branch, Hero, 4:56:01 h

2º Ricky Brabec, Honda, + 10:54 min

3º Mason Klein, Kove, + 11:19

4º Bradley Cox, KTM, + 12:54

5º Jose Cornejo, Honda, + 13:43

6º Romain Dumontier, Husqvarna, + 14:06

7º Lorenzo Santolino, Sherco, + 14:11

8. Kevin Benavides, KTM, + 15:37

9º Daniel Sanders, GASGAS, + 16:54

10º Martin Michek, KTM, + 17:12

11º Pablo Quintanilla, Honda, + 20:33

12º Adrien van Beveren, Honda, + 20:59

13º Joan Barreda Bort, Hero, + 22:43

14.º Sam Sunderland, GASGAS, + 22:46

15º Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:09

16º Toby Price, KTM, + 23:20

17º Mathieu Doveze, KTM, + 25:41

18º Jacob Arghubright, Honda, + 32:22

19º Rui Goncalves, Sherco, + 35:51

20º Jeanloup Lepan, KTM, + 35:59



Também:

26º Sebastian Bühler, Hero, + 42:20

31º Tobias Ebster, KTM, + 46:42

Classificação após a etapa 1 (06.01.):

1º Ross Branch, Hero, 5:13:55 h

2º Ricky Brabec, Honda, + 11:54 min

3º Mason Klein, Kove, + 11:58

4º Jose Cornejo, Honda, + 14:48

5º Bradley Cox, KTM, + 14:53

6º Lorenzo Santolino, Sherco, + 15:08

7º Romain Dumontier, Husqvarna, + 15:55

8º Kevin Benavides, KTM, + 16:14

9º Daniel Sanders, GASGAS, + 16:47

10º Martin Michek, KTM, + 18:04

11º Pablo Quintanilla, Honda, + 21:01

12º Adrien van Beveren, Honda, + 21:04

13º Sam Sunderland, GASGAS, + 22:55

14º Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:16

15º Joan Barreda Bort, Hero, + 23:49

16º Toby Price, KTM, + 23:52

17º Mathieu Doveze, KTM, + 27:30

18º Jacob Arghubright, Honda, + 35:25

19º Rui Goncalves, Sherco, + 37:40

20º Jeanloup Lepan, KTM, + 38:18



Também:

22º Sebastian Bühler, Hero, + 43:29

30º Tobias Ebster, KTM, + 51:24