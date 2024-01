Sorpresa: Mason Klein (3º) lleva a Kove al frente

A pesar de salir en la posición 1 en la etapa del Dakar del sábado, Mason Klein consiguió terminar entre los 3 primeros. El piloto, que sale en su pequeño equipo KORR Offroad Racing, se benefició del sistema de bonificación del organizador A.S.O., un programa destinado a compensar la desventaja de navegación.

A modo de recordatorio: el piloto que llega primero a la carretera durante una etapa recibe un segundo de bonificación por kilómetro. Si se forma un grupo en cabeza, todos los corredores que estén 15 segundos por detrás del líder en la ruta recibirán esta bonificación. En la etapa del sábado, hubo una bonificación total de 6:21 minutos.

Como Klein no fue alcanzado en todo el recorrido y rodó en cabeza, se le acreditó todo el tiempo. Al final, Klein, que el año pasado ganó una etapa del Dakar con una KTM, se quedó a 11:19 minutos del ganador, Ross Branch (Hero).

"El viernes opté por la posición 1 y no me di cuenta hasta más tarde de lo que había hecho. Cuando estaba tumbado en la cama, pensé que al menos debería haber dejado que Skyler Howes saliera primero", analizó Klein en una entrevista tras la etapa. "Pero la idea de abrir la primera etapa era simplemente genial. Así que al final no me arrepiento, porque ahora puedo decir que lo hice".

El piloto de Kove subrayó: "Como esperaba, ha sido una etapa difícil con muchas rocas. Era tan pedregosa que mis neumáticos estaban completamente desgastados. También había algunos tramos muy rápidos y con el viento en contra nunca sabía si me faltaba potencia o simplemente me frenaba la presión."

"Era sólo la tercera vez que me subía a la moto, así que no puedo estar más contento. Sólo puede ir a mejor, ya que la moto mejora día a día. Pensé en posibles estrategias, pero eso sólo me estresó", explicó el estadounidense. "Por la mañana me dije a mí mismo que terminaría el rally sin pensar en el resultado. Al final, todo se reduce a la suerte".

Mason ocupa el tercer puesto en la clasificación general , ¿será capaz de defender esta posición? "Permanecer sobre la moto y terminar cada día es sin duda la parte más importante de la aventura", dice el piloto de 21 años. "Si es un buen resultado, estaré muy contento, porque al final eso es lo que quiero. Quiero alejar el estrés de mi vida".

Dakar 2024, resultado etapa 1 (06.01.):

1º Ross Branch, Hero, 4:56:01 h

2º Ricky Brabec, Honda, + 10:54 min

3º Mason Klein, Kove, + 11:19

4º Bradley Cox, KTM, + 12:54

5º José Cornejo, Honda, + 13:43

6º Romain Dumontier, Husqvarna, + 14:06

7. Lorenzo Santolino, Sherco, + 14:11

8º Kevin Benavides, KTM, + 15:37

9º Daniel Sanders, GASGAS, + 16:54

10º Martin Michek, KTM, + 17:12

11º Pablo Quintanilla, Honda, + 20:33

12º Adrien van Beveren, Honda, + 20:59

13º Joan Barreda Bort, Hero, + 22:43

14º Sam Sunderland, GASGAS, + 22:46

15º Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:09

16º Toby Price, KTM, + 23:20

17º Mathieu Doveze, KTM, + 25:41

18º Jacob Arghubright, Honda, + 32:22

19º Rui Goncalves, Sherco, + 35:51

20º Jeanloup Lepan, KTM, + 35:59



También

26º Sebastian Bühler, Hero, + 42:20

31º Tobias Ebster, KTM, + 46:42

Clasificación tras la etapa 1 (06.01.):

1º Ross Branch, Hero, 5:13:55 h

2º Ricky Brabec, Honda, + 11:54 min

3º Mason Klein, Kove, + 11:58

4º José Cornejo, Honda, + 14:48

5º Bradley Cox, KTM, + 14:53

6º Lorenzo Santolino, Sherco, + 15:08

7º Romain Dumontier, Husqvarna, + 15:55

8º Kevin Benavides, KTM, + 16:14

9. Daniel Sanders, GASGAS, + 16:47

10º Martin Michek, KTM, + 18:04

11º Pablo Quintanilla, Honda, + 21:01

12º Adrien van Beveren, Honda, + 21:04

13. Sam Sunderland, GASGAS, + 22:55

14. Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:16

15º Joan Barreda Bort, Hero, + 23:49

16º Toby Price, KTM, + 23:52

17º Mathieu Doveze, KTM, + 27:30

18º Jacob Arghubright, Honda, + 35:25

19º Rui Goncalves, Sherco, + 37:40

20º Jeanloup Lepan, KTM, + 38:18



También

22º Sebastian Bühler, Hero, + 43:29

30º Tobias Ebster, KTM, + 51:24