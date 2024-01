Surprise : Mason Klein (3e) met Kove en avant

Le constructeur chinois Kove compte dans ses rangs un pilote solide en la personne de Mason Klein. Lors de la première étape du rallye Dakar en Arabie Saoudite, le jeune pilote a prouvé sa force de frappe et son calme consciencieux.

Malgré sa première place au départ de l'étape du Dakar samedi, Mason Klein a réussi à se classer parmi les trois premiers. Le pilote, qui prend le départ d'une Kove dans sa propre petite équipe KORR Offroad Racing, a toutefois profité du système de bonus de l'organisateur A.S.O., un programme qui vise à compenser le désavantage de la navigation.

Pour rappel, le coureur qui se place en tête d'une étape bénéficie d'un bonus d'une seconde par kilomètre. Si un groupe se forme en tête, tous les coureurs qui se trouvent 15 secondes derrière le leader du parcours reçoivent cette bonification. Lors de l'étape de samedi, il y a donc eu un total de 6:21 min de bonus.

Comme Klein n'a pas été rattrapé sur l'ensemble du parcours et qu'il a roulé en tête, il a été crédité de la totalité du temps. Au final, Klein, qui avait remporté une étape du Dakar l'année dernière sur KTM, a manqué 11:19 minutes au vainqueur Ross Branch (Hero).

"J'ai décidé de prendre la première place sur la grille de départ vendredi et je n'ai réalisé que plus tard ce que j'avais fait. Une fois dans mon lit, je me suis dit que j'aurais au moins dû laisser la place à Skyler Howes", a analysé Klein lors d'une interview après l'étape. "Mais l'idée d'ouvrir la première étape était tout simplement cool. Donc au final, je ne le regrette pas, parce que maintenant je peux dire que je l'ai fait".

Le coureur de Kove a souligné : "Comme prévu, c'était une étape difficile avec beaucoup de pierres. C'était tellement caillouteux que mes pneus sont complètement à plat. De plus, il y avait des passages très rapides et avec le vent de face, je ne savais jamais s'il manquait de la puissance ou si j'étais simplement ralenti par la pression".

"Ce n'était que ma troisième fois sur la moto, je ne peux donc pas être plus heureux. Cela ne peut que s'améliorer, car la moto va s'améliorer de jour en jour. J'ai pensé à des stratégies possibles, mais cela ne faisait que me stresser", a expliqué l'Américain. "Le matin, je me suis simplement dit que j'allais faire ce rallye sans penser au résultat. De toute façon, à la fin, c'est la chance qui compte".

Au classement général, Mason est petit à la troisième place, pourra-t-il défendre cette place ? "Rester simplement sur le vélo et franchir la ligne d'arrivée chaque jour est certainement la partie la plus importante de l'aventure", sait le jeune homme de 21 ans. "Si le résultat est bon, je serai vraiment heureux, parce qu'au final, c'est ce que je veux. Le stress, je veux le garder loin de ma vie".

Dakar 2024, résultat de l'étape 1 (06.01.) :

1. Ross Branch, Hero, 4:56:01 h

2. Ricky Brabec, Honda, + 10:54 min

3. Mason Klein, Kove, + 11:19

4. Bradley Cox, KTM, + 12:54

5. Jose Cornejo, Honda, + 13:43

6. Romain Dumontier, Husqvarna, + 14:06

7. Lorenzo Santolino, Sherco, + 14:11

8. Kevin Benavides, KTM, + 15:37

9. Daniel Sanders, GASGAS, + 16:54

10. Martin Michek, KTM, + 17:12

11. Pablo Quintanilla, Honda, + 20:33

12. Adrien van Beveren, Honda, + 20:59

13. Joan Barreda Bort, Hero, + 22:43

14. Sam Sunderland, GASGAS, + 22:46

15. Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:09

16. Toby Price, KTM, + 23:20

17. Mathieu Doveze, KTM, + 25:41

18. Jacob Arghubright, Honda, + 32:22

19. Rui Goncalves, Sherco, + 35:51

20. Jeanloup Lepan, KTM, + 35:59



En outre :

26. Sebastian Bühler, Hero, + 42:20

31. Tobias Ebster, KTM, + 46:42

Classement après l'étape 1 (06.01.) :

1. Ross Branch, Hero, 5:13:55 h

2. Ricky Brabec, Honda, + 11:54 min

3. Mason Klein, Kove, + 11:58

4. Jose Cornejo, Honda, + 14:48

5. Bradley Cox, KTM, + 14:53

6. Lorenzo Santolino, Sherco, + 15:08

7. Romain Dumontier, Husqvarna, + 15:55

8. Kevin Benavides, KTM, + 16:14

9. Daniel Sanders, GASGAS, + 16:47

10. Martin Michek, KTM, + 18:04

11. Pablo Quintanilla, Honda, + 21:01

12. Adrien van Beveren, Honda, + 21:04

13. Sam Sunderland, GASGAS, + 22:55

14. Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:16

15. Joan Barreda Bort, Hero, + 23:49

16. Toby Price, KTM, + 23:52

17. Mathieu Doveze, KTM, + 27:30

18. Jacob Arghubright, Honda, + 35:25

19. Rui Goncalves, Sherco, + 37:40

20. Jeanloup Lepan, KTM, + 38:18



En outre :

22. Sebastian Bühler, Hero, + 43:29

30. Tobias Ebster, KTM, + 51:24