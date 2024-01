Sorpresa: Mason Klein (3°) porta Kove davanti a sé

Nonostante la partenza in posizione 1 per la tappa della Dakar di sabato, Mason Klein è riuscito a classificarsi tra i primi tre. Il pilota, che parte con un Kove nel suo piccolo team KORR Offroad Racing, ha beneficiato del sistema di bonus dell'organizzatore A.S.O., un programma progettato per compensare lo svantaggio di navigazione.

Come promemoria: il corridore che si trova per primo sulla strada durante una tappa riceve un secondo di bonus al chilometro. Se si forma un gruppo in testa, tutti i corridori che si trovano a 15 secondi dal leader sul percorso riceveranno questo bonus. Nella tappa di sabato, il bonus totale è stato di 6:21 minuti.

Poiché Klein non è stato ripreso per tutto il percorso e ha corso in testa, gli è stato accreditato l'intero tempo. Alla fine, Klein, che lo scorso anno ha festeggiato la vittoria di una tappa della Dakar in sella a una KTM, ha accusato un ritardo di 11:19 minuti dal vincitore Ross Branch (Hero).

"Ho optato per la posizione 1 in griglia venerdì e mi sono reso conto solo più tardi di quello che avevo fatto. Mentre ero sdraiato a letto, ho pensato tra me e me che avrei dovuto almeno lasciare andare Skyler Howes per primo", ha analizzato Klein in un'intervista dopo la tappa. "Ma l'idea di aprire la prima tappa era semplicemente fantastica. Quindi alla fine non me ne pento, perché ora posso dire di averlo fatto".

Il corridore di Kove ha sottolineato: "Come previsto, è stata una tappa difficile con molte rocce. Era così rocciosa che i miei pneumatici erano completamente consumati. C'erano anche dei tratti molto veloci e con il vento contrario non sapevo mai se mi mancava la potenza o se ero semplicemente rallentato dalla pressione".

"Era solo la terza volta che salivo sulla bici, quindi non potrei essere più contento. La moto può solo migliorare, perché migliora di giorno in giorno. Ho pensato a possibili strategie, ma questo mi ha solo stressato", ha spiegato l'americano. "Al mattino mi sono detto che avrei portato a termine il rally senza pensare al risultato. Alla fine, tutto si riduce comunque alla fortuna".

Mason è al 3° posto nella classifica generale , riuscirà a difendere questa posizione? "Stare sulla moto e finire ogni giorno è sicuramente la parte più importante dell'avventura", dice il 21enne. "Se il risultato sarà positivo, sarò molto felice, perché alla fine è quello che voglio. Voglio tenere lontano lo stress dalla mia vita".

Dakar 2024, risultato tappa 1 (06.01.):

1° Ross Branch, Hero, 4:56:01 h

2° Ricky Brabec, Honda, + 10:54 min.

3° Mason Klein, Kove, + 11:19

4° Bradley Cox, KTM, + 12:54

5° Jose Cornejo, Honda, + 13:43

6. Romain Dumontier, Husqvarna, + 14:06

7. Lorenzo Santolino, Sherco, + 14:11

8. Kevin Benavides, KTM, + 15:37

9° Daniel Sanders, GASGAS, + 16:54

10° Martin Michek, KTM, + 17:12

11. Pablo Quintanilla, Honda, + 20:33

12. Adrien van Beveren, Honda, + 20:59

13° Joan Barreda Bort, Hero, + 22:43

14° Sam Sunderland, GASGAS, + 22:46

15° Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:09

16° Toby Price, KTM, + 23:20

17° Mathieu Doveze, KTM, + 25:41

18° Jacob Arghubright, Honda, + 32:22

19° Rui Goncalves, Sherco, + 35:51

20° Jeanloup Lepan, KTM, + 35:59



Inoltre:

26° Sebastian Bühler, Hero, + 42:20

31° Tobias Ebster, KTM, + 46:42

Classifica dopo la tappa 1 (06.01.):

1° Ross Branch, Hero, 5:13:55 h

2° Ricky Brabec, Honda, + 11:54 min.

3° Mason Klein, Kove, + 11:58

4° Jose Cornejo, Honda, + 14:48

5° Bradley Cox, KTM, + 14:53

6° Lorenzo Santolino, Sherco, + 15:08

7. Romain Dumontier, Husqvarna, + 15:55

8. Kevin Benavides, KTM, + 16:14

9° Daniel Sanders, GASGAS, + 16:47

10° Martin Michek, KTM, + 18:04

11. Pablo Quintanilla, Honda, + 21:01

12. Adrien van Beveren, Honda, + 21:04

13. Sam Sunderland, GASGAS, + 22:55

14. Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:16

15° Joan Barreda Bort, Hero, + 23:49

16° Toby Price, KTM, + 23:52

17° Mathieu Doveze, KTM, + 27:30

18° Jacob Arghubright, Honda, + 35:25

19° Rui Goncalves, Sherco, + 37:40

20° Jeanloup Lepan, KTM, + 38:18



Inoltre:

22° Sebastian Bühler, Hero, + 43:29

30° Tobias Ebster, KTM, + 51:24