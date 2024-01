Surpresa: Mason Klein (3º) traz Kove para a frente

Apesar de ter largado na posição 1 para a etapa do Dakar no sábado, Mason Klein conseguiu terminar no top 3. O piloto, que começa um Kove na sua pequena equipa KORR Offroad Racing, beneficiou do sistema de bónus do organizador A.S.O., um programa concebido para compensar a desvantagem de navegação.

Para recordar: o piloto que for o primeiro na estrada durante uma etapa recebe um segundo de bónus por quilómetro. Se um grupo se formar na frente, todos os ciclistas que estiverem 15 segundos atrás do líder no percurso receberão este bónus. Na etapa de sábado, houve um bónus total de 6:21 minutos.

Como Klein não foi apanhado durante todo o percurso e pedalou na frente, foi-lhe atribuído o tempo total. No final, Klein, que celebrou uma vitória numa etapa do Dakar com uma KTM no ano passado, ficou a 11:19 minutos do vencedor Ross Branch (Hero).

"Optei pela posição 1 da grelha na sexta-feira e só mais tarde me apercebi do que tinha feito. Quando estava deitado na cama, pensei para mim próprio que devia, pelo menos, ter deixado o Skyler Howes partir primeiro," analisou Klein numa entrevista após a etapa. "Mas a ideia de abrir a primeira fase foi muito fixe. Por isso, no final não me arrependo, porque agora posso dizer que o fiz."

O piloto de Kove sublinhou: "Como esperado, foi uma etapa difícil, com muitas pedras. Era tão rochosa que os meus pneus ficaram completamente gastos. Havia também algumas secções muito rápidas e, com o vento contrário, nunca sabia se estava com falta de potência ou se estava simplesmente a ser abrandado pela pressão."

"Foi apenas a minha terceira vez na bicicleta, por isso não podia estar mais feliz. Só pode melhorar, porque a mota vai melhorar de dia para dia. Pensei em possíveis estratégias, mas isso só me deixou mais stressado", explicou o americano. "De manhã, disse a mim próprio que ia completar o rali sem pensar no resultado. No final, tudo se resume à sorte."

Mason está em 3º lugar na classificação geral , será capaz de defender esta posição? "Ficar na mota e terminar cada dia é definitivamente a parte mais importante da aventura", diz o jovem de 21 anos. "Se for um bom resultado, ficarei muito feliz, porque no final é isso que eu quero. Quero manter o stress fora da minha vida."

Dakar 2024, resultado etapa 1 (06.01.):

1º Ross Branch, Hero, 4:56:01 h

2º Ricky Brabec, Honda, + 10:54 min

3º Mason Klein, Kove, + 11:19

4º Bradley Cox, KTM, + 12:54

5º Jose Cornejo, Honda, + 13:43

6º Romain Dumontier, Husqvarna, + 14:06

7º Lorenzo Santolino, Sherco, + 14:11

8. Kevin Benavides, KTM, + 15:37

9º Daniel Sanders, GASGAS, + 16:54

10º Martin Michek, KTM, + 17:12

11º Pablo Quintanilla, Honda, + 20:33

12º Adrien van Beveren, Honda, + 20:59

13º Joan Barreda Bort, Hero, + 22:43

14.º Sam Sunderland, GASGAS, + 22:46

15º Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:09

16º Toby Price, KTM, + 23:20

17º Mathieu Doveze, KTM, + 25:41

18º Jacob Arghubright, Honda, + 32:22

19º Rui Goncalves, Sherco, + 35:51

20º Jeanloup Lepan, KTM, + 35:59



Também:

26º Sebastian Bühler, Hero, + 42:20

31º Tobias Ebster, KTM, + 46:42

Classificação após a etapa 1 (06.01.):

1º Ross Branch, Hero, 5:13:55 h

2º Ricky Brabec, Honda, + 11:54 min

3º Mason Klein, Kove, + 11:58

4º Jose Cornejo, Honda, + 14:48

5º Bradley Cox, KTM, + 14:53

6º Lorenzo Santolino, Sherco, + 15:08

7º Romain Dumontier, Husqvarna, + 15:55

8º Kevin Benavides, KTM, + 16:14

9º Daniel Sanders, GASGAS, + 16:47

10º Martin Michek, KTM, + 18:04

11º Pablo Quintanilla, Honda, + 21:01

12º Adrien van Beveren, Honda, + 21:04

13º Sam Sunderland, GASGAS, + 22:55

14º Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:16

15º Joan Barreda Bort, Hero, + 23:49

16º Toby Price, KTM, + 23:52

17º Mathieu Doveze, KTM, + 27:30

18º Jacob Arghubright, Honda, + 35:25

19º Rui Goncalves, Sherco, + 37:40

20º Jeanloup Lepan, KTM, + 38:18



Também:

22º Sebastian Bühler, Hero, + 43:29

30º Tobias Ebster, KTM, + 51:24