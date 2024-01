Kevin Benavides (KTM/8e) : "Encore un long chemin à parcourir".

Kevin Benavides a remporté le Rallye Dakar 2023 dans une finale à couper le souffle contre son coéquipier Red Bull KTM Toby Price. Pour l'Argentin, il s'agissait de son deuxième succès sur le Dakar, après celui obtenu avec Honda en 2021. L'année dernière, Benavides s'est blessé à la cuisse lors de la course d'Abu Dhabi, et le 3 décembre, il s'est encore cassé le péroné - pas les meilleures conditions pour le rallye le plus difficile du monde.

Pourtant, le frère aîné du pilote Husqvarna Luciano Benavides a été le meilleur des deux pilotes KTM d'usine à se classer 8e samedi, perdant un peu plus de 15 minutes sur le vainqueur du jour Ross Branch (Hero). "C'était vraiment une étape très, très difficile, surtout pour le jour 1 du rallye", a souligné le pilote de 34 ans au bivouac d'Al Henakiyah. "Il y avait beaucoup de terrains différents à affronter. Le sable, les rivières et les pierres de sable en faisaient partie. Après le ravitaillement, il y avait aussi quelques pierres volcaniques noires".

Benavides poursuit : "J'ai essayé de naviguer au mieux et en toute sécurité, sans faire d'erreurs. Mon rythme était fort et je me sentais très fort sur la moto. Je voulais être prêt et faire une bonne et solide étape. Le chemin est encore long".

Un petit problème technique a ralenti son coéquipier Toby Price à 70 kilomètres du ravitaillement, ce qui lui a coûté sept minutes. Au total, l'Australien s'est retrouvé en 16e position : "Ils avaient prévu des pierres et c'était vraiment très caillouteux. C'était difficile de passer à travers tout ça tout en restant concentré sur la navigation", a expliqué le pilote d'usine KTM. "Malheureusement, j'ai eu un petit problème avant le ravitaillement, mais heureusement j'ai pu le régler moi-même et continuer".

"J'ai perdu un peu de temps sur les leaders au début, mais je suis en sécurité à l'arrivée et il reste encore beaucoup de kilomètres au programme. Cette étape a montré que le Dakar est imprévisible et peut réserver quelques surprises. Mon plan, comme toujours, est de continuer à être constant et de donner le meilleur de moi-même chaque jour", a déclaré Price en guise de déclaration de guerre.

Dakar 2024, résultat de l'étape 1 (06.01.) :

1. Ross Branch, Hero, 4:56:01 h

2. Ricky Brabec, Honda, + 10:54 min

3. Mason Klein, Kove, + 11:19

4. Bradley Cox, KTM, + 12:54

5. Jose Cornejo, Honda, + 13:43

6. Romain Dumontier, Husqvarna, + 14:06

7. Lorenzo Santolino, Sherco, + 14:11

8. Kevin Benavides, KTM, + 15:37

9. Daniel Sanders, GASGAS, + 16:54

10. Martin Michek, KTM, + 17:12

11. Pablo Quintanilla, Honda, + 20:33

12. Adrien van Beveren, Honda, + 20:59

13. Joan Barreda Bort, Hero, + 22:43

14. Sam Sunderland, GASGAS, + 22:46

15. Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:09

16. Toby Price, KTM, + 23:20

17. Mathieu Doveze, KTM, + 25:41

18. Jacob Arghubright, Honda, + 32:22

19. Rui Goncalves, Sherco, + 35:51

20. Jeanloup Lepan, KTM, + 35:59



En outre :

26. Sebastian Bühler, Hero, + 42:20

31. Tobias Ebster, KTM, + 46:42

Classement après l'étape 1 (06.01.) :

1. Ross Branch, Hero, 5:13:55 h

2. Ricky Brabec, Honda, + 11:54 min

3. Mason Klein, Kove, + 11:58

4. Jose Cornejo, Honda, + 14:48

5. Bradley Cox, KTM, + 14:53

6. Lorenzo Santolino, Sherco, + 15:08

7. Romain Dumontier, Husqvarna, + 15:55

8. Kevin Benavides, KTM, + 16:14

9. Daniel Sanders, GASGAS, + 16:47

10. Martin Michek, KTM, + 18:04

11. Pablo Quintanilla, Honda, + 21:01

12. Adrien van Beveren, Honda, + 21:04

13. Sam Sunderland, GASGAS, + 22:55

14. Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:16

15. Joan Barreda Bort, Hero, + 23:49

16. Toby Price, KTM, + 23:52

17. Mathieu Doveze, KTM, + 27:30

18. Jacob Arghubright, Honda, + 35:25

19. Rui Goncalves, Sherco, + 37:40

20. Jeanloup Lepan, KTM, + 38:18



En outre :

22. Sebastian Bühler, Hero, + 43:29

30. Tobias Ebster, KTM, + 51:24