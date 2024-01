Kevin Benavides (KTM/8°): "La strada è ancora lunga".

Kevin Benavides ha vinto il Rally Dakar 2023 in una finale al cardiopalma contro il compagno di squadra della Red Bull KTM Toby Price. Per l'argentino si tratta del secondo successo alla Dakar, avendo già vinto con la Honda nel 2021. L'anno scorso, Benavides si è infortunato alla coscia durante la gara di Abu Dhabi e si è rotto il perone il 3 dicembre: non le migliori condizioni per il rally più duro del mondo.

Ma il fratello maggiore del pilota Husqvarna Luciano Benavides è stato il migliore dei due piloti factory KTM sabato in ottava posizione, perdendo poco più di 15 minuti dal vincitore di giornata Ross Branch (Hero). "È stata una tappa davvero molto dura, soprattutto per il primo giorno del rally", ha sottolineato il 34enne nel bivacco di Al Henakiyah. "C'erano molte superfici diverse da affrontare. Sabbia, fiumi e arenaria facevano parte del percorso. Dopo la sosta per il rifornimento, c'erano anche alcune pietre vulcaniche nere".

Benavides ha continuato: "Ho cercato di navigare nel modo più sicuro possibile senza commettere errori. Il mio ritmo era sostenuto e mi sentivo molto forte in bicicletta. Volevo essere pronto e completare una tappa buona e solida. La strada da percorrere è ancora lunga".

Un piccolo problema tecnico ha rallentato il compagno di squadra Toby Price 70 chilometri prima del rifornimento, facendogli perdere sette minuti. L'australiano ha concluso la tappa al 16° posto: "Avevano previsto rocce e invece era davvero molto roccioso. È stato difficile superarle e allo stesso tempo mantenere la concentrazione sulla navigazione", ha spiegato il pilota della KTM. "Purtroppo ho avuto un piccolo problema prima del rifornimento, ma fortunatamente sono riuscito a risolverlo da solo e a continuare".

"Ho perso un po' di tempo sui leader alla partenza, ma sono al sicuro al traguardo e ci sono ancora molti chilometri da percorrere. La tappa ha dimostrato che la Dakar è imprevedibile e può riservare sorprese. Il mio piano, come sempre, è di continuare ad andare avanti con costanza e fare del mio meglio ogni giorno", ha detto Price.

Dakar 2024, risultato tappa 1 (06.01.):

1° Ross Branch, Hero, 4:56:01 h

2° Ricky Brabec, Honda, + 10:54 min.

3° Mason Klein, Kove, + 11:19

4° Bradley Cox, KTM, + 12:54

5° Jose Cornejo, Honda, + 13:43

6. Romain Dumontier, Husqvarna, + 14:06

7. Lorenzo Santolino, Sherco, + 14:11

8. Kevin Benavides, KTM, + 15:37

9° Daniel Sanders, GASGAS, + 16:54

10° Martin Michek, KTM, + 17:12

11. Pablo Quintanilla, Honda, + 20:33

12. Adrien van Beveren, Honda, + 20:59

13° Joan Barreda Bort, Hero, + 22:43

14° Sam Sunderland, GASGAS, + 22:46

15° Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:09

16° Toby Price, KTM, + 23:20

17° Mathieu Doveze, KTM, + 25:41

18° Jacob Arghubright, Honda, + 32:22

19° Rui Goncalves, Sherco, + 35:51

20° Jeanloup Lepan, KTM, + 35:59



Inoltre:

26° Sebastian Bühler, Hero, + 42:20

31° Tobias Ebster, KTM, + 46:42

Classifica dopo la tappa 1 (06.01.):

1° Ross Branch, Hero, 5:13:55 h

2° Ricky Brabec, Honda, + 11:54 min.

3° Mason Klein, Kove, + 11:58

4° Jose Cornejo, Honda, + 14:48

5° Bradley Cox, KTM, + 14:53

6° Lorenzo Santolino, Sherco, + 15:08

7. Romain Dumontier, Husqvarna, + 15:55

8. Kevin Benavides, KTM, + 16:14

9° Daniel Sanders, GASGAS, + 16:47

10° Martin Michek, KTM, + 18:04

11. Pablo Quintanilla, Honda, + 21:01

12. Adrien van Beveren, Honda, + 21:04

13. Sam Sunderland, GASGAS, + 22:55

14. Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:16

15° Joan Barreda Bort, Hero, + 23:49

16° Toby Price, KTM, + 23:52

17° Mathieu Doveze, KTM, + 27:30

18° Jacob Arghubright, Honda, + 35:25

19° Rui Goncalves, Sherco, + 37:40

20° Jeanloup Lepan, KTM, + 38:18



Inoltre:

22° Sebastian Bühler, Hero, + 43:29

30° Tobias Ebster, KTM, + 51:24