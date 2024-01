Kevin Benavides (KTM/8º): "Ainda há um longo caminho a percorrer"

Para a equipa de fábrica da Red Bull KTM, a abertura do Dakar 2024 tem sido até agora sem grandes incidentes, mas também sem grandes sucessos. O vencedor do ano passado, Kevin Benavides, terminou entre os 10 primeiros.

Kevin Benavides venceu o Rali Dakar 2023 numa final de cortar a respiração contra o companheiro de equipa da Red Bull KTM, Toby Price. Foi o segundo sucesso do argentino no Dakar, tendo vencido anteriormente com a Honda em 2021. No ano passado, Benavides lesionou-se na coxa durante a corrida em Abu Dhabi e partiu o perónio a 3 de dezembro - não são as melhores condições para o rali mais duro do mundo.

Mas o irmão mais velho do piloto da Husqvarna, Luciano Benavides, foi o melhor dos dois pilotos de fábrica da KTM no sábado, na 8ª posição, perdendo pouco mais de 15 minutos para o vencedor do dia, Ross Branch (Hero). "Foi uma etapa muito, muito dura, especialmente para o primeiro dia do rali", sublinhou o piloto de 34 anos no acampamento em Al Henakiyah. "Havia muitas superfícies diferentes para enfrentar. Areia, rios e arenito faziam parte do percurso. Depois da paragem para reabastecimento, havia também algumas pedras vulcânicas negras."

Benavides continuou: "Tentei navegar da forma mais segura possível, sem cometer erros. O meu ritmo era forte e senti-me muito forte na bicicleta. Queria estar pronto e completar uma etapa boa e sólida. Ainda há um longo caminho a percorrer".

Um pequeno problema técnico atrasou o companheiro de equipa Toby Price 70 quilómetros antes da paragem para reabastecimento, custando-lhe sete minutos. O australiano acabou por ficar na 16ª posição da geral: "Previram pedras e foi realmente muito rochoso. Foi difícil passar por elas e manter a concentração na navegação ao mesmo tempo", explicou o piloto da KTM. "Infelizmente, tive um pequeno problema antes de reabastecer, mas felizmente consegui resolvê-lo sozinho e continuar."

"Perdi algum tempo em relação aos líderes no início, mas estou seguro no final e ainda faltam muitos quilómetros. A etapa mostrou que o Dakar é imprevisível e pode trazer algumas surpresas. O meu plano, como sempre, é continuar a andar de forma consistente e dar o meu melhor todos os dias", disse Price.

Dakar 2024, resultado da etapa 1 (06.01.):

1º Ross Branch, Hero, 4:56:01 h

2º Ricky Brabec, Honda, + 10:54 min

3º Mason Klein, Kove, + 11:19

4º Bradley Cox, KTM, + 12:54

5º Jose Cornejo, Honda, + 13:43

6º Romain Dumontier, Husqvarna, + 14:06

7º Lorenzo Santolino, Sherco, + 14:11

8. Kevin Benavides, KTM, + 15:37

9º Daniel Sanders, GASGAS, + 16:54

10º Martin Michek, KTM, + 17:12

11º Pablo Quintanilla, Honda, + 20:33

12º Adrien van Beveren, Honda, + 20:59

13º Joan Barreda Bort, Hero, + 22:43

14.º Sam Sunderland, GASGAS, + 22:46

15º Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:09

16º Toby Price, KTM, + 23:20

17º Mathieu Doveze, KTM, + 25:41

18º Jacob Arghubright, Honda, + 32:22

19º Rui Goncalves, Sherco, + 35:51

20º Jeanloup Lepan, KTM, + 35:59



Também:

26º Sebastian Bühler, Hero, + 42:20

31º Tobias Ebster, KTM, + 46:42

Classificação após a etapa 1 (06.01.):

1º Ross Branch, Hero, 5:13:55 h

2º Ricky Brabec, Honda, + 11:54 min

3º Mason Klein, Kove, + 11:58

4º Jose Cornejo, Honda, + 14:48

5º Bradley Cox, KTM, + 14:53

6º Lorenzo Santolino, Sherco, + 15:08

7º Romain Dumontier, Husqvarna, + 15:55

8º Kevin Benavides, KTM, + 16:14

9º Daniel Sanders, GASGAS, + 16:47

10º Martin Michek, KTM, + 18:04

11º Pablo Quintanilla, Honda, + 21:01

12º Adrien van Beveren, Honda, + 21:04

13º Sam Sunderland, GASGAS, + 22:55

14º Luciano Benavides, Husqvarna, + 23:16

15º Joan Barreda Bort, Hero, + 23:49

16º Toby Price, KTM, + 23:52

17º Mathieu Doveze, KTM, + 27:30

18º Jacob Arghubright, Honda, + 35:25

19º Rui Goncalves, Sherco, + 37:40

20º Jeanloup Lepan, KTM, + 38:18



Também:

22º Sebastian Bühler, Hero, + 43:29

30º Tobias Ebster, KTM, + 51:24