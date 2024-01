Amaro: il pilota di punta di Sherco fuori gara

La seconda dura prova speciale del Rally Dakar 2024 in Arabia Saudita è in programma per i piloti domenica. Per Lorenzo Santolino, punta di diamante della Sherco, l'avventura si è conclusa prematuramente.

Tre piloti del gruppo di testa del Rally Dakar erano già stati colpiti il giorno prima: il pilota Hero Joaquim Rodrigues, Tosha Schareina (Honda) e il privato KTM Michael Docherty sono caduti durante la prima tappa e hanno dovuto ritirarsi feriti.

Lastella della Sherco Lorenzo Santolino ha concluso la giornata di sabato in 7ª posizione, che gli è valsa il 6° posto nella classifica generale della Dakar. Domenica, però, il 36enne ha dovuto fermarsi dopo appena 17 chilometri perché la sua 450 SEF Factory è entrata in sciopero. Lo spagnolo, che nell'ultimo anno ha lavorato con il suo team per rendere la sua moto più stabile, ha cercato di riparare la Sherco sul posto.

Ma dopo due ore è stato chiaro che la moto non poteva essere riportata in pista senza ulteriori interventi. Per Santolino, la 46ª edizione del rally più duro del mondo si è conclusa nella seconda tappa, poco dopo la partenza da Al Henakiyah. Si tratta del terzo ritiro alla sua sesta partecipazione a una Dakar.

Problemi anche per il pilota di Kove Mason Klein, che aveva festeggiato il terzo posto nella prima tappa. Lo statunitense si è dovuto fermare al chilometro 40 perché la sua moto cinese aveva bisogno di aiuto. Il 21enne ha lavorato sulla Kove per oltre due ore prima di poter riprendere la gara.