Amargo: O melhor piloto da Sherco está fora da corrida

A segunda dura etapa especial do Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita está na agenda dos pilotos no domingo. Para Lorenzo Santolino, o ponta de lança da Sherco, a aventura terminou prematuramente.

Três pilotos do pelotão principal do Rali Dakar já tinham sido atingidos no dia anterior, com o piloto da Hero, Joaquim Rodrigues, Tosha Schareina (Honda) e o privado da KTM, Michael Docherty, a sofrerem acidentes na primeira etapa e a terem de se retirar lesionados.

A estrela da Sherco, Lorenzo Santolino, terminou o sábado na 7ª posição, o que lhe valeu o 6º lugar na classificação geral do Dakar. Mas no domingo, o piloto de 36 anos teve de parar ao fim de apenas 17 quilómetros porque a sua 450 SEF Factory entrou em greve. O espanhol, que trabalhou com a sua equipa durante o último ano para tornar a sua moto mais estável, tentou reparar a Sherco no local.

Mas ao fim de duas horas era evidente que a moto não podia voltar à pista sem mais demoras. Para Santolino, a 46ª edição do rali mais difícil do mundo terminou na etapa 2, pouco depois da partida em Al Henakiyah. Foi a sua terceira desistência na sua sexta participação num Dakar.

Também houve problemas para o piloto da Kove, Mason Klein, que celebrou o terceiro lugar na primeira etapa. O norte-americano teve de parar ao quilómetro 40 porque a sua moto chinesa precisava de ajuda. O jovem de 21 anos trabalhou na Kove durante mais de duas horas antes de poder retomar a corrida.