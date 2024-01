Dakar, tappa 2: Honda trionfa, Hero resta in testa

Il terzo giorno del Rally Dakar 2024 in Arabia Saudita ha offerto ancora una volta molta varietà ai partecipanti. Alla fine, Honda ha conquistato la vittoria di giornata, ma Hero rimane in testa alla classifica generale.

Dopo aver vinto la tappa di sabato, Ross Branch ha dovuto aprire la seconda prova speciale del Rally Dakar 2024 in Arabia Saudita. Il pilota della Hero works ha dovuto prima superare un passaggio di dune di 30 chilometri; poco dopo, i suoi inseguitori Ricky Brabec e Nacho Cornejo del team Honda works hanno colmato il divario dal pilota del Botswana.

Insieme, il trio ha guidato il gruppo nella tappa da Al Henakiyah ad Al Duwadimi. La classifica prevedeva un totale di 463 chilometri da completare e, poiché il trio si trovava a 15 secondi di distanza l'uno dall'altro, ha ricevuto dei tempi bonus per compensare lo svantaggio di navigazione.

Jose Ignacio "Nacho" Cornejo ha imposto un ritmo sostenuto su tutto il percorso ed è stato tra i primi tre corridori a ogni punto di passaggio. Il cileno al servizio di HRC si è così assicurato domenica la sua settima vittoria di tappa in una Dakar, salendo al secondo posto nella classifica generale del 2024.

L'attuale campione del mondo di rally Luciano Benavides (Husqvarna) è arrivato secondo dietro Cornejo, mentre Pablo Quintanilla (Honda) è arrivato terzo. Il compagno di squadra HRC Ricky Brabec è arrivato quarto grazie a un tempo di 5:44 minuti. Sebastian Bühler, nato a Ratingen ma residente in Portogallo, ha disputato un'ottima tappa. Il pilota del team Hero ha mancato il podio di giornata per soli 35 secondi e ha concluso in quinta posizione, con la stella del team GASGAS Sam Sunderland in sesta, appena davanti al pilota del team Red Bull KTM Toby Price.

La star di Hero, Ross Branch, difende la testa della classifica generale grazie ai suoi tempi di abbuono della giornata. Ha 2:30 minuti di vantaggio su Cornejo, anche se ha concluso la giornata solo in X posizione. Con Mason Klein (Kove) e Lorenzo Santolino (Sherco), due piloti della top 10 hanno avuto problemi. Santolino si è ritirato per problemi tecnici, Klein ha perso due ore dopo essersi fermato per le riparazioni.

Dakar 2024, risultato provvisorio tappa 2 (07.01):

1° Jose Cornejo, Honda, 4:23:41 h

2° Luciano Benavides, Husqvarna, + 6:35 min.

3. Pablo Quintanilla, Honda, + 6:48

4° Ricky Brabec, Honda, + 7:14

5° Sebastian Bühler, Hero, + 7:32

6. Sam Sunderland, GASGAS, + 7:53

7° Toby Price, KTM, + 8:16

8. Joan Barreda Bort, Hero, + 9:36

9. Adrien van Beveren, Honda, + 12:08

10. Ross Branch, Hero, + 12:18