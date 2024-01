Dakar, etapa 2: Honda triunfa, Hero mantém-se na frente

O terceiro dia do Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita ofereceu mais uma vez muita variedade para os participantes. No final, a Honda conquistou a vitória do dia, mas a Hero continua no topo da classificação geral.

Depois de vencer a etapa no sábado, Ross Branch teve que abrir a segunda etapa especial do Rally Dakar 2024 na Arábia Saudita. O piloto da Hero Works teve primeiro de ultrapassar uma passagem de dunas de 30 quilómetros; pouco depois, os seus perseguidores Ricky Brabec e Nacho Cornejo, da equipa Honda Works, tinham reduzido a diferença para o piloto do Botswana.

Juntos, o trio liderou a etapa de Al Henakiyah a Al Duwadimi. Havia um total de 463 quilómetros para completar na classificação e como o trio estava a menos de 15 segundos um do outro na frente, receberam tempos de bónus para compensar a desvantagem de navegação.

José Ignacio "Nacho" Cornejo impôs um ritmo forte durante todo o percurso e foi um dos três primeiros em todos os pontos de passagem. O chileno ao serviço da HRC garantiu assim a sua sétima vitória numa etapa do Dakar no domingo, subindo para o segundo lugar na classificação geral em 2024.

O atual Campeão do Mundo de Ralis Luciano Benavides (Husqvarna) terminou em segundo lugar atrás de Cornejo no domingo, com Pablo Quintanilla (Honda) em terceiro. O companheiro de equipa da HRC, Ricky Brabec, terminou em quarto graças a um crédito de tempo de 5:44 minutos. Sebastian Bühler, que nasceu em Ratingen mas vive em Portugal, teve uma etapa forte. O piloto da Hero works falhou o pódio do dia por apenas 35 segundos e terminou em quinto lugar, com a estrela da GASGAS Sam Sunderland em sexto, mesmo à frente do piloto da Red Bull KTM works Toby Price.

A estrela da Hero, Ross Branch, defende a liderança da geral graças aos seus tempos de bónus do dia. Ele tem 2:30 minutos de vantagem sobre Cornejo, apesar de ter terminado o dia na X posição. Com Mason Klein (Kove) e Lorenzo Santolino (Sherco), dois pilotos do top 10 tiveram problemas. Santolino retirou-se com problemas técnicos, Klein perdeu duas horas depois de parar para reparações.

Dakar 2024, resultado provisório etapa 2 (07.01):

1º José Cornejo, Honda, 4:23:41 h

2º Luciano Benavides, Husqvarna, + 6:35 min

3º Pablo Quintanilla, Honda, + 6:48

4º Ricky Brabec, Honda, + 7:14

5º Sebastian Bühler, Hero, + 7:32

6º Sam Sunderland, GASGAS, + 7:53

7º Toby Price, KTM, + 8:16

8º Joan Barreda Bort, Hero, + 9:36

9. Adrien van Beveren, Honda, + 12:08

10º Ross Branch, Hero, + 12:18