Nacho Cornejo (Honda): Primero una caída, luego una victoria de etapa

En la tercera jornada del Rally Dakar de Arabia Saudí 2024, el tercer piloto diferente pudo celebrar una victoria de etapa. Después de que Tosha Schareina ganara el prólogo para Honda el viernes, Ross Branch celebró el éxito con su equipo Hero el sábado. En la etapa 2 del domingo, Nacho Cornejo se hizo con la victoria de etapa, la séptima en la historia del Dakar.

La estrella de HRC tuvo incluso una caída en el camino de Al Henakiyah a Al Duwadimi, pero no pasó nada más. "Ha sido una etapa larga pero muy buena, con una navegación difícil. Alcancé al grupo de cabeza en torno al kilómetro 90 y luego me mantuve junto a Ricky y Ross hasta la meta", relató Cornejo en la entrevista.

"En general, lo hemos gestionado bien en cabeza y hemos hecho un buen trabajo. No ha sido fácil, pero al final ha sido un día sólido", dijo el piloto de 29 años. "Estoy contento de cómo he pilotado, aunque me he caído una vez por unas piedras, pero afortunadamente no me ha pasado nada ni a mí ni a la moto".

Cornejo se benefició de su bonificación de tiempo de 3:38 minutos, que recibió por ir en cabeza con Ross Branch y su compañero de equipo Ricky Brabec. ¿Fue la etapa del domingo más difícil que la del día anterior? "No fue tan rocosa como el sábado, pero la navegación al principio fue muy dura porque había muchos caminos y pistas. Fue un día duro, pero diferente a la primera etapa", dijo el piloto de Honda.

Su compañero de equipo en Honda, Pablo Quintanilla, también logró un buen resultado con su CRF 450 Rally. El chileno terminó a 6 minutos en 3ª posición: "Estoy contento con las sensaciones de esta etapa. La segunda etapa fue mucho más agradable que la del sábado", dijo un encantado Quintanilla tras cruzar la línea de meta. "Ha sido más rápida y más agradable. El sábado tuve un problema con la moto, hoy todo ha ido bien y he disfrutado.

"La carrera es muy larga, así que es bueno coger un ritmo fuerte con buenas sensaciones. Por supuesto, siempre hay pequeños problemas, pero es importante seguir empujando. Obviamente queremos estar en el podio después de la última especial", era su objetivo.

Además de Cornejo y Quintanilla, los tres compañeros de equipo Ricky Brabec (5º), Skyler Howes (8º) y Adrien van Beveren (9º) también terminaron entre los 10 primeros el domingo.

Dakar 2024, resultado etapa 2 (07.01):

1º José Cornejo, Honda, 4:24:17 h

2° Luciano Benavides, Husqvarna, + 5:59 min

3º Pablo Quintanilla, Honda, + 6:12

4º Sebastian Bühler, Hero, + 6:47

5º Ricky Brabec, Honda, + 7:14

6º Sam Sunderland, GASGAS, + 7:17

7º Toby Price, KTM, + 7:40

8º Skyler Howes, Honda, + 9:39

9º Adrien van Beveren, Honda, + 11:32

10º Stefan Svitko, KTM, + 11:39

11º Ross Branch, Hero, + 11:53

12º Daniel Sanders, GASGAS, + 12:30

13º Rui Goncalves, Sherco, + 16:02

14º Jeanloup Lepan, KTM, + 16:24

15º Antonio Maio, Yamaha, + 16:31

16º Martin Michek, KTM, + 16:47

17º Joan Barreda Bort, Hero, + 17:00

18º Diego Gamaliel Llanos, KTM, + 18:11

19º Kevin Benavides, KTM, + 19:29

20º Toni Mulec, KTM, + 19:50



Más adelante:

29º Tobias Ebster, KTM, + 30:47

Clasificación tras la 2ª etapa (07.01.):

1º Ross Branch, Hero, 9:50:05 h

2º José Cornejo, Honda, + 2:55 min

3º Ricky Brabec, Honda, + 7:15

4º Pablo Quintanilla, Honda, + 15:20

5º Luciano Benavides, Husqvarna, + 17:12

6º Daniel Sanders, GASGAS, + 17:24

7º Sam Sunderland, GASGAS, + 18:19

8. Toby Price, KTM, + 19:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 20:43

10. Martin Michek, KTM, + 22:58

11º Kevin Benavides, KTM, + 23:50

12º Romain Dumontier, Husqvarna, + 25:43

13º Joan Barreda Bort, Hero, + 28:56

14º Sebastian Bühler, Hero, + 30,44

15º Bradley Cox, KTM, + 38:30

16º Stefan Svitko, KTM, + 41:44

17º Rui Goncalves, Sherco, + 41:49

18º Skyler Howes, Honda, + 42:06

19º Jeanloup Lepan, KTM, + 42:49

20º Harith Noah, Sherco, + 50:26



Más adelante:

29º Tobias Ebster, KTM, + 1:10:18 h