Nacho Cornejo (Honda) : D'abord une chute, ensuite une victoire d'étape

Le troisième jour du Rallye Dakar 2024 en Arabie Saoudite a été marqué par la victoire d'un troisième pilote différent. Après que Tosha Schareina a remporté le prologue vendredi pour Honda, Ross Branch a fêté son succès samedi avec son équipe Hero. Dimanche, lors de l'étape 2, Nacho Cornejo a remporté la victoire du jour, sa septième victoire d'étape dans l'histoire du Dakar.

La star du HRC a même été victime d'une chute sur le chemin entre Al Henakiyah et Al Duwadimi, mais rien de grave. "C'était une longue étape, mais très bonne, avec une navigation difficile. J'ai rattrapé le groupe de tête vers le kilomètre 90 et je suis ensuite resté avec Ricky et Ross jusqu'à l'arrivée", a raconté Cornejo dans une interview.

"Dans l'ensemble, nous avons bien géré la situation en tête et nous avons fait du bon travail. Ce n'était vraiment pas facile, mais au final, c'était une journée solide", a déclaré le coureur de 29 ans. "Je suis satisfait de mon pilotage, même si j'ai chuté une fois sur quelques pierres, mais heureusement il ne s'est rien passé pour moi ni pour la moto".

Cornejo a profité de son bonus de temps de 3:38 minutes, obtenu parce qu'il était en tête du peloton avec Ross Branch et son coéquipier Ricky Brabec. La spéciale de dimanche était-elle plus difficile que celle de la veille ? "Ce n'était pas aussi caillouteux que samedi, mais la navigation au début était très difficile parce qu'il y avait beaucoup de chemins et de pistes. C'était une journée difficile, mais différente de la première étape", a déclaré le pilote Honda.

Son coéquipier chez Honda, Pablo Quintanilla, a également réalisé un bon résultat avec sa CRF 450 Rally. Le Chilien a terminé à la troisième place, à six minutes du vainqueur : "Je suis heureux de mes sensations sur cette étape. La deuxième étape était beaucoup plus belle que celle de samedi", s'est réjoui Quintanilla après avoir franchi la ligne d'arrivée. "C'était plus rapide et plus agréable à conduire. Samedi, j'ai eu un problème avec la moto, aujourd'hui tout s'est bien passé et j'ai pris du plaisir.

"La course est très longue, c'est donc bien de prendre un rythme soutenu avec de bonnes sensations. Bien sûr, il y a toujours de petits problèmes, mais il est important de continuer à mettre la pression ensuite. Nous voulons bien sûr être sur le podium après la dernière épreuve spéciale", a-t-il déclaré.

Outre Cornejo et Quintanilla, les trois coéquipiers Ricky Brabec (5e), Skyler Howes (8e) et Adrien van Beveren (9e) se sont classés dans le top 10 dimanche.

Dakar 2024, résultat de l'étape 2 (07.01) :

1. Jose Cornejo, Honda, 4:24:17 h

2. Luciano Benavides, Husqvarna, + 5:59 min

3. Pablo Quintanilla, Honda, + 6:12

4. Sebastian Bühler, Hero, + 6:47

5. Ricky Brabec, Honda, + 7:14

6. Sam Sunderland, GASGAS, + 7:17

7. Toby Price, KTM, + 7:40

8. Skyler Howes, Honda, + 9:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 11:32

10. Stefan Svitko, KTM, + 11:39

11. Ross Branch, Hero, + 11:53

12. Daniel Sanders, GASGAS, + 12:30

13. Rui Goncalves, Sherco, + 16:02

14. Jeanloup Lepan, KTM, + 16:24

15. Antonio Maio, Yamaha, + 16:31

16. Martin Michek, KTM, + 16:47

17. Joan Barreda Bort, Hero, + 17:00

18. Diego Gamaliel Llanos, KTM, + 18:11

19. Kevin Benavides, KTM, + 19:29

20. Toni Mulec, KTM, + 19:50



En outre :

29. Tobias Ebster, KTM, + 30:47

Classement après l'étape 2 (07.01.) :

1. Ross Branch, Hero, 9:50:05 h

2. Jose Cornejo, Honda, + 2:55 min

3. Ricky Brabec, Honda, + 7:15

4. Pablo Quintanilla, Honda, + 15:20

5. Luciano Benavides, Husqvarna, + 17:12

6. Daniel Sanders, GASGAS, + 17:24

7. Sam Sunderland, GASGAS, + 18:19

8. Toby Price, KTM, + 19:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 20:43

10. Martin Michek, KTM, + 22:58

11. Kevin Benavides, KTM, + 23:50

12. Romain Dumontier, Husqvarna, + 25:43

13. Joan Barreda Bort, Hero, + 28:56

14. Sebastian Bühler, Hero, + 30:44

15. Bradley Cox, KTM, + 38:30

16. Stefan Svitko, KTM, + 41:44

17. Rui Goncalves, Sherco, + 41:49

18. Skyler Howes, Honda, + 42:06

19. Jeanloup Lepan, KTM, + 42:49

20. Harith Noah, Sherco, + 50:26



En outre :

29. Tobias Ebster, KTM, + 1:10:18 h