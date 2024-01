Nacho Cornejo (Honda): Prima una caduta, poi una vittoria di tappa

Nel terzo giorno del Rally Dakar in Arabia Saudita 2024, il terzo pilota diverso ha potuto festeggiare una vittoria di tappa. Dopo che Tosha Schareina ha vinto il prologo per la Honda venerdì, Ross Branch ha festeggiato il successo con il suo team Hero sabato. Nella seconda tappa di domenica, Nacho Cornejo ha conquistato la vittoria di tappa, la sua settima nella storia della Dakar.

Il fuoriclasse della HRC è stato anche vittima di una caduta nel tragitto da Al Henakiyah ad Al Duwadimi, ma non è successo altro. "È stata una tappa lunga ma molto bella, con una navigazione difficile. Ho raggiunto il gruppo di testa intorno al chilometro 90 e poi sono rimasto insieme a Ricky e Ross fino al traguardo", ha raccontato Cornejo nell'intervista.

"Tutto sommato, abbiamo gestito bene il gruppo di testa e abbiamo fatto un buon lavoro. Non è stato facile, ma alla fine è stata una giornata solida", ha detto il 29enne. "Sono contento di come ho corso, anche se sono caduto una volta su alcune pietre, ma per fortuna non è successo nulla a me o alla moto".

Cornejo ha beneficiato dell'abbuono di tempo di 3:38 minuti, ottenuto perché ha guidato il gruppo con Ross Branch e il compagno di squadra Ricky Brabec. La tappa di domenica è stata più difficile di quella del giorno prima? "Non era così rocciosa come sabato, ma la navigazione all'inizio è stata molto difficile perché c'erano molti sentieri e piste. È stata una giornata dura, ma diversa dalla prima tappa", ha detto il pilota della Honda.

Anche il compagno di squadra Honda Pablo Quintanilla ha ottenuto un ottimo risultato con la sua CRF 450 Rally. Il cileno si è piazzato al terzo posto con 6 minuti di ritardo: "Sono contento delle sensazioni che ho avuto in questa tappa. La seconda tappa è stata molto più bella di quella di sabato", ha detto un felicissimo Quintanilla dopo aver tagliato il traguardo. "È stata più veloce e più piacevole da percorrere. Sabato ho avuto un problema con la bicicletta, oggi è andato tutto liscio e mi sono divertito.

"La gara è molto lunga, quindi è bene prendere un ritmo sostenuto con un buon feeling. Ovviamente ci sono sempre piccoli problemi, ma è importante continuare a spingere. Ovviamente vogliamo salire sul podio dopo l'ultima prova speciale", è stato il suo obiettivo.

Oltre a Cornejo e Quintanilla, anche i tre compagni di squadra Ricky Brabec (5°), Skyler Howes (8°) e Adrien van Beveren (9°) si sono piazzati nella top 10 di domenica.

Dakar 2024, risultato tappa 2 (07.01):

1° Jose Cornejo, Honda, 4:24:17 h

2. Luciano Benavides, Husqvarna, + 5:59 min.

3. Pablo Quintanilla, Honda, + 6:12

4° Sebastian Bühler, Hero, + 6:47

5° Ricky Brabec, Honda, + 7:14

6° Sam Sunderland, GASGAS, + 7:17

7° Toby Price, KTM, + 7:40

8° Skyler Howes, Honda, + 9:39

9° Adrien van Beveren, Honda, + 11:32

10° Stefan Svitko, KTM, + 11:39

11° Ross Branch, Hero, + 11:53

12° Daniel Sanders, GASGAS, + 12:30

13° Rui Goncalves, Sherco, + 16:02

14° Jeanloup Lepan, KTM, + 16:24

15° Antonio Maio, Yamaha, + 16:31

16° Martin Michek, KTM, + 16:47

17° Joan Barreda Bort, Hero, + 17:00

18° Diego Gamaliel Llanos, KTM, + 18:11

19° Kevin Benavides, KTM, + 19:29

20° Toni Mulec, KTM, + 19:50



Altri:

29° Tobias Ebster, KTM, + 30:47

Classifica dopo la seconda tappa (07.01.):

1° Ross Branch, Hero, 9:50:05 h

2° Jose Cornejo, Honda, + 2:55 min.

3° Ricky Brabec, Honda, + 7:15

4° Pablo Quintanilla, Honda, + 15:20

5° Luciano Benavides, Husqvarna, + 17:12

6° Daniel Sanders, GASGAS, + 17:24

7° Sam Sunderland, GASGAS, + 18:19

8. Toby Price, KTM, + 19:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 20,43

10. Martin Michek, KTM, + 22:58

11. Kevin Benavides, KTM, + 23:50

12° Romain Dumontier, Husqvarna, + 25,43

13° Joan Barreda Bort, Hero, + 28:56

14° Sebastian Bühler, Hero, + 30,44

15° Bradley Cox, KTM, + 38,30

16° Stefan Svitko, KTM, + 41,44

17° Rui Goncalves, Sherco, + 41,49

18° Skyler Howes, Honda, + 42:06

19° Jeanloup Lepan, KTM, + 42:49

20° Harith Noah, Sherco, + 50:26



Altri:

29° Tobias Ebster, KTM, + 1:10:18 h