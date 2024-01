Nacho Cornejo (Honda): Primeiro um acidente, depois uma vitória na etapa

José Ignacio "Nacho" Cornejo cruzou a linha de chegada com o tempo mais rápido no domingo. O piloto da Honda Works obteve a sua primeira vitória na etapa do Dakar do ano e melhorou a sua posição na classificação geral.

No terceiro dia do Rally Dakar na Arábia Saudita 2024, o terceiro piloto diferente foi capaz de celebrar uma vitória na etapa. Depois de Tosha Schareina ter vencido o prólogo para a Honda na sexta-feira, Ross Branch celebrou o sucesso com a sua equipa Hero no sábado. Na etapa 2, no domingo, Nacho Cornejo venceu a etapa, a sua sétima vitória de etapa na história do Dakar.

A estrela da HRC até teve um acidente no caminho de Al Henakiyah para Al Duwadimi, mas nada mais aconteceu. "Foi uma etapa longa, mas muito boa, com uma navegação difícil. Alcancei o grupo da frente por volta do quilómetro 90 e depois mantive-me junto do Ricky e do Ross até ao final", relatou Cornejo na entrevista.

"No cômputo geral, conseguimos gerir bem a frente e fizemos um bom trabalho. Não foi fácil, mas no final foi um dia sólido", disse o atleta de 29 anos. "Estou contente com a forma como corri, apesar de ter caído uma vez sobre algumas pedras, mas felizmente não me aconteceu nada a mim nem à mota."

Cornejo beneficiou do seu bónus de tempo de 3:38 minutos, que recebeu porque liderou o pelotão com Ross Branch e o companheiro de equipa Ricky Brabec. A etapa de domingo foi mais difícil do que a do dia anterior? "Não foi tão rochosa como a de sábado, mas a navegação no início foi muito difícil porque havia muitos caminhos e trilhos. Foi um dia difícil, mas diferente da primeira etapa", disse o piloto da Honda.

O companheiro de equipa da Honda, Pablo Quintanilla, também alcançou um bom resultado com a sua CRF 450 Rally. O chileno terminou com 6 minutos de atraso no 3º lugar: "Estou contente com as sensações desta etapa. A segunda etapa foi muito mais agradável do que a de sábado", disse Quintanilla, muito satisfeito, depois de cruzar a meta. "Foi mais rápida e mais agradável de pedalar. No sábado tive um problema com a mota, hoje correu tudo bem e gostei.

"A corrida é muito longa, por isso é bom conseguir um ritmo forte com uma boa sensação. Claro que há sempre pequenos problemas, mas é importante continuar a esforçarmo-nos. Queremos obviamente estar no pódio depois da última etapa especial", era o seu objetivo.

Além de Cornejo e Quintanilla, os três companheiros de equipa Ricky Brabec (5º), Skyler Howes (8º) e Adrien van Beveren (9º) também terminaram no top 10 no domingo.

Dakar 2024, resultado etapa 2 (07.01):

1º Jose Cornejo, Honda, 4:24:17 h

2º Luciano Benavides, Husqvarna, + 5:59 min

3º Pablo Quintanilla, Honda, + 6:12

4º Sebastian Bühler, Hero, + 6:47

5º Ricky Brabec, Honda, + 7:14

6º Sam Sunderland, GASGAS, + 7:17

7º Toby Price, KTM, + 7:40

8º Skyler Howes, Honda, + 9:39

9º Adrien van Beveren, Honda, + 11:32

10º Stefan Svitko, KTM, + 11:39

11º Ross Branch, Hero, + 11:53

12º Daniel Sanders, GASGAS, + 12:30

13º Rui Goncalves, Sherco, + 16:02

14º Jeanloup Lepan, KTM, + 16:24

15º António maio, Yamaha, + 16:31

16º Martin Michek, KTM, + 16:47

17º Joan Barreda Bort, Hero, + 17:00

18º Diego Gamaliel Llanos, KTM, + 18:11

19º Kevin Benavides, KTM, + 19:29

20º Toni Mulec, KTM, + 19:50



Mais:

29º Tobias Ebster, KTM, + 30:47

Classificação após a 2ª etapa (07.01.):

1º Ross Branch, Hero, 9:50:05 h

2º Jose Cornejo, Honda, + 2:55 min

3º Ricky Brabec, Honda, + 7:15

4º Pablo Quintanilla, Honda, + 15:20

5º Luciano Benavides, Husqvarna, + 17:12

6º Daniel Sanders, GASGAS, + 17:24

7º Sam Sunderland, GASGAS, + 18:19

8. Toby Price, KTM, + 19:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 20,43

10º Martin Michek, KTM, + 22:58

11º Kevin Benavides, KTM, + 23:50

12º Romain Dumontier, Husqvarna, + 25:43

13º Joan Barreda Bort, Hero, + 28:56

14º Sebastian Bühler, Hero, + 30,44

15º Bradley Cox, KTM, + 38:30

16º Stefan Svitko, KTM, + 41:44

17º Rui Goncalves, Sherco, + 41:49

18º Skyler Howes, Honda, + 42:06

19º Jeanloup Lepan, KTM, + 42:49

20º Harith Noah, Sherco, + 50:26



Mais:

29º Tobias Ebster, KTM, + 1:10:18 h