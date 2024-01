Toby Price (KTM/7º): "La moto aguantó sobre dos ruedas"

Los pilotos oficiales de KTM Kevin Benavides y Toby Price comenzaron el Rally Dakar de este año en la Península Arábiga el sábado en 8ª y 16ª posición. Pero Price supo utilizar el resultado como ventaja gracias a su mejor posición de salida el domingo.

El australiano terminó séptimo en la etapa de 463 km en Al Duwadimi, en el centro de Arabia Saudí. El subcampeón del Dakar del año pasado perdió 7:40 minutos con respecto al ganador del día, Nacho Cornejo, pero esto le aupó al octavo puesto de la clasificación general.

"Otro día largo, esta vez muy técnico y con una navegación desafiante", explicó Price tras la segunda etapa. "Había muchas pequeñas notas en el libro de ruta y también cometí algunos errores. Afortunadamente, no perdí mucho tiempo. Incluso he recuperado algo de terreno respecto a los líderes, pero sólo es el segundo día aquí en el desierto y aún queda mucho camino por recorrer".

Price, que ya ha ganado dos veces el rally más duro del mundo, está satisfecho con cómo ha ido la prueba hasta ahora. "En general, estoy en forma, sano y he mantenido la moto sobre las dos ruedas. Mis sensaciones son buenas y estoy deseando que llegue la etapa del lunes", declaró el piloto de 36 años.

Su compañero de equipo en el Red Bull KTM, Kevin Benavides, en cambio, ha perdido un tiempo muy valioso. "La segunda etapa ha terminado. Ha sido una etapa larga con una navegación complicada. Por desgracia, he cometido un error que me ha costado algunos minutos. Pero así es el Dakar, siempre un gran desafío", declaró el argentino, que ocupa ahora la 11ª posición en la clasificación general. "Estoy contento con mi pilotaje y me siento cómodo sobre la moto. Ahora tengo que centrarme en el día siguiente y hacerlo lo mejor posible".

Dakar 2024, resultado etapa 2 (07.01):

1º José Cornejo, Honda, 4:24:17 h

2º Luciano Benavides, Husqvarna, + 5:59 min

3º Pablo Quintanilla, Honda, + 6:12

4º Sebastian Bühler, Hero, + 6:47

5º Ricky Brabec, Honda, + 7:14

6º Sam Sunderland, GASGAS, + 7:17

7º Toby Price, KTM, + 7:40

8º Skyler Howes, Honda, + 9:39

9º Adrien van Beveren, Honda, + 11:32

10º Stefan Svitko, KTM, + 11:39

11º Ross Branch, Hero, + 11:53

12º Daniel Sanders, GASGAS, + 12:30

13º Rui Goncalves, Sherco, + 16:02

14º Jeanloup Lepan, KTM, + 16:24

15º Antonio Maio, Yamaha, + 16:31

16º Martin Michek, KTM, + 16:47

17º Joan Barreda Bort, Hero, + 17:00

18º Diego Gamaliel Llanos, KTM, + 18:11

19º Kevin Benavides, KTM, + 19:29

20º Toni Mulec, KTM, + 19:50



Más adelante:

29º Tobias Ebster, KTM, + 30:47

Clasificación tras la 2ª etapa (07.01.):

1º Ross Branch, Hero, 9:50:05 h

2º José Cornejo, Honda, + 2:55 min

3º Ricky Brabec, Honda, + 7:15

4º Pablo Quintanilla, Honda, + 15:20

5º Luciano Benavides, Husqvarna, + 17:12

6º Daniel Sanders, GASGAS, + 17:24

7º Sam Sunderland, GASGAS, + 18:19

8. Toby Price, KTM, + 19:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 20:43

10. Martin Michek, KTM, + 22:58

11º Kevin Benavides, KTM, + 23:50

12º Romain Dumontier, Husqvarna, + 25:43

13º Joan Barreda Bort, Hero, + 28:56

14º Sebastian Bühler, Hero, + 30,44

15º Bradley Cox, KTM, + 38:30

16º Stefan Svitko, KTM, + 41:44

17º Rui Goncalves, Sherco, + 41:49

18º Skyler Howes, Honda, + 42:06

19º Jeanloup Lepan, KTM, + 42:49

20º Harith Noah, Sherco, + 50:26



Más adelante:

29º Tobias Ebster, KTM, + 1:10:18 h