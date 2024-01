Toby Price (KTM/7e) : "La moto est restée sur deux roues".

Samedi, les pilotes officiels KTM Kevin Benavides et Toby Price ont débuté le Dakar de cette année dans la péninsule arabique avec des positions 8 et 16. Mais Price a su utiliser ce résultat comme un avantage grâce à sa meilleure position de départ le dimanche.

L'Australien a terminé septième de la spéciale de 463 km à Al Duwadimi, au centre de l'Arabie saoudite. Le deuxième du Dakar de l'année dernière a perdu 7:40 minutes sur le vainqueur du jour, Nacho Cornejo, mais cela lui permet de remonter à la huitième place du classement général.

"Encore une longue journée, cette fois très technique et avec une navigation stimulante", a expliqué Price après la deuxième étape. "Il y avait beaucoup de petites notes dans le roadbook et j'ai aussi intégré quelques erreurs. Heureusement, je n'ai pas perdu beaucoup de temps. J'ai même rattrapé un peu de retard sur les leaders, mais ce n'est que le deuxième jour ici dans le désert et la route est encore longue".

Price, qui a déjà remporté deux fois le rallye le plus difficile du monde, est en résumé heureux du déroulement de l'épreuve jusqu'à présent. "Dans l'ensemble, je suis en forme, en bonne santé et j'ai réussi à garder la moto sur les deux roues. Mes sensations sont bonnes et je suis très impatient de participer à l'étape de lundi", a déclaré le pilote de 36 ans.

En revanche, son coéquipier chez Red Bull KTM, Kevin Benavides, a perdu un temps précieux. "La deuxième étape est terminée. C'était une longue étape avec une navigation truquée. Malheureusement, j'ai fait une erreur qui m'a fait perdre quelques minutes. Mais c'est le Dakar, toujours un grand défi, a déclaré l'Argentin", qui est désormais 11e au classement général. "Je suis heureux de ma façon de conduire et je me sens bien sur la moto. Je dois maintenant me reconcentrer sur le lendemain et donner le meilleur de moi-même".

Dakar 2024, résultat de l'étape 2 (07.01) :

1. Jose Cornejo, Honda, 4:24:17 h

2. Luciano Benavides, Husqvarna, + 5:59 min

3. Pablo Quintanilla, Honda, + 6:12

4. Sebastian Bühler, Hero, + 6:47

5. Ricky Brabec, Honda, + 7:14

6. Sam Sunderland, GASGAS, + 7:17

7. Toby Price, KTM, + 7:40

8. Skyler Howes, Honda, + 9:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 11:32

10. Stefan Svitko, KTM, + 11:39

11. Ross Branch, Hero, + 11:53

12. Daniel Sanders, GASGAS, + 12:30

13. Rui Goncalves, Sherco, + 16:02

14. Jeanloup Lepan, KTM, + 16:24

15. Antonio Maio, Yamaha, + 16:31

16. Martin Michek, KTM, + 16:47

17. Joan Barreda Bort, Hero, + 17:00

18. Diego Gamaliel Llanos, KTM, + 18:11

19. Kevin Benavides, KTM, + 19:29

20. Toni Mulec, KTM, + 19:50



En outre :

29. Tobias Ebster, KTM, + 30:47

Classement après l'étape 2 (07.01.) :

1. Ross Branch, Hero, 9:50:05 h

2. Jose Cornejo, Honda, + 2:55 min

3. Ricky Brabec, Honda, + 7:15

4. Pablo Quintanilla, Honda, + 15:20

5. Luciano Benavides, Husqvarna, + 17:12

6. Daniel Sanders, GASGAS, + 17:24

7. Sam Sunderland, GASGAS, + 18:19

8. Toby Price, KTM, + 19:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 20:43

10. Martin Michek, KTM, + 22:58

11. Kevin Benavides, KTM, + 23:50

12. Romain Dumontier, Husqvarna, + 25:43

13. Joan Barreda Bort, Hero, + 28:56

14. Sebastian Bühler, Hero, + 30:44

15. Bradley Cox, KTM, + 38:30

16. Stefan Svitko, KTM, + 41:44

17. Rui Goncalves, Sherco, + 41:49

18. Skyler Howes, Honda, + 42:06

19. Jeanloup Lepan, KTM, + 42:49

20. Harith Noah, Sherco, + 50:26



En outre :

29. Tobias Ebster, KTM, + 1:10:18 h