Toby Price (KTM/7°): "La moto ha tenuto su due ruote".

I piloti ufficiali KTM Kevin Benavides e Toby Price hanno iniziato il Rally Dakar di quest'anno nella penisola arabica sabato all'8° e al 16° posto. Ma Price ha saputo sfruttare il risultato come un vantaggio grazie alla sua migliore posizione di partenza domenica.

L'australiano ha concluso al settimo posto la tappa di 463 km ad Al Duwadimi, nel centro dell'Arabia Saudita. Il secondo classificato della Dakar dello scorso anno ha perso 7:40 minuti rispetto al vincitore di giornata Nacho Cornejo, ma è salito all'ottavo posto nella classifica generale.

"Un'altra lunga giornata, questa volta molto tecnica e con una navigazione impegnativa", ha spiegato Price dopo la seconda tappa. "C'erano molte piccole note nel road book e ho anche commesso qualche errore. Fortunatamente non ho perso molto tempo. Ho anche recuperato un po' di terreno sui leader, ma è solo il secondo giorno qui nel deserto e c'è ancora molta strada da fare".

Price, che ha già vinto due volte il rally più difficile del mondo, è soddisfatto di come è andato finora l'evento. "Nel complesso, sono in forma, in salute e ho mantenuto la moto sulle due ruote. Le mie sensazioni sono buone e non vedo l'ora di affrontare la tappa di lunedì", ha dichiarato il 36enne.

Il compagno di squadra Red Bull KTM Kevin Benavides, invece, ha perso tempo prezioso. "La seconda tappa è finita. È stata una tappa lunga con una navigazione difficile. Purtroppo ho commesso un errore che mi è costato qualche minuto. Ma questa è la Dakar, sempre una grande sfida", ha detto l'argentino, che ora si trova in 11ª posizione nella classifica generale. "Sono contento di come sto guidando e mi sento a mio agio sulla moto. Ora devo concentrarmi sul giorno successivo e fare del mio meglio".

Dakar 2024, risultato tappa 2 (07.01):

1° Jose Cornejo, Honda, 4:24:17 h

2° Luciano Benavides, Husqvarna, + 5:59 min.

3. Pablo Quintanilla, Honda, + 6:12

4° Sebastian Bühler, Hero, + 6:47

5° Ricky Brabec, Honda, + 7:14

6° Sam Sunderland, GASGAS, + 7:17

7° Toby Price, KTM, + 7:40

8° Skyler Howes, Honda, + 9:39

9° Adrien van Beveren, Honda, + 11:32

10° Stefan Svitko, KTM, + 11:39

11° Ross Branch, Hero, + 11:53

12° Daniel Sanders, GASGAS, + 12:30

13° Rui Goncalves, Sherco, + 16:02

14° Jeanloup Lepan, KTM, + 16:24

15° Antonio Maio, Yamaha, + 16:31

16° Martin Michek, KTM, + 16:47

17° Joan Barreda Bort, Hero, + 17:00

18° Diego Gamaliel Llanos, KTM, + 18:11

19° Kevin Benavides, KTM, + 19:29

20° Toni Mulec, KTM, + 19:50



Altri:

29° Tobias Ebster, KTM, + 30:47

Classifica dopo la seconda tappa (07.01.):

1° Ross Branch, Hero, 9:50:05 h

2° Jose Cornejo, Honda, + 2:55 min.

3° Ricky Brabec, Honda, + 7:15

4° Pablo Quintanilla, Honda, + 15:20

5° Luciano Benavides, Husqvarna, + 17:12

6° Daniel Sanders, GASGAS, + 17:24

7° Sam Sunderland, GASGAS, + 18:19

8. Toby Price, KTM, + 19:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 20,43

10. Martin Michek, KTM, + 22:58

11. Kevin Benavides, KTM, + 23:50

12° Romain Dumontier, Husqvarna, + 25,43

13° Joan Barreda Bort, Hero, + 28:56

14° Sebastian Bühler, Hero, + 30,44

15° Bradley Cox, KTM, + 38,30

16° Stefan Svitko, KTM, + 41,44

17° Rui Goncalves, Sherco, + 41,49

18° Skyler Howes, Honda, + 42:06

19° Jeanloup Lepan, KTM, + 42:49

20° Harith Noah, Sherco, + 50:26



Altri:

29° Tobias Ebster, KTM, + 1:10:18 h