Toby Price (KTM/7º): "A mota aguentou-se nas duas rodas"

A equipa de fábrica da Red Bull KTM conseguiu ultrapassar a segunda etapa do Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita, no domingo. Toby Price teve uma mão sortuda na longa etapa especial.

Os pilotos de fábrica da KTM, Kevin Benavides e Toby Price, começaram o Rali Dakar deste ano na Península Arábica no sábado em 8º e 16º lugar. Mas Price soube como usar o resultado como uma vantagem graças à sua melhor posição de partida no domingo.

O australiano terminou em sétimo lugar na etapa de 463 quilómetros em Al Duwadimi, no centro da Arábia Saudita. O vice-campeão do Dakar do ano passado perdeu 7:40 minutos para o vencedor do dia, Nacho Cornejo, mas isso fê-lo subir para o oitavo lugar na classificação geral.

"Outro dia longo, desta vez muito técnico e com uma navegação desafiante", explicou Price após a segunda etapa. "Havia muitas pequenas notas no road book e eu também cometi alguns erros. Felizmente, não perdi muito tempo. Até recuperei algum terreno em relação aos líderes, mas é apenas o segundo dia aqui no deserto e ainda há um longo caminho a percorrer."

Price, que já venceu duas vezes o rali mais difícil do mundo, está satisfeito com a forma como o evento tem decorrido até agora. "No geral, estou em forma, saudável e mantive a mota nas duas rodas. As minhas sensações são boas e estou ansioso pela etapa de segunda-feira", disse o piloto de 36 anos.

O companheiro de equipa da Red Bull KTM, Kevin Benavides, por outro lado, perdeu tempo valioso. "A segunda etapa já terminou. Foi uma etapa longa com uma navegação complicada. Infelizmente cometi um erro que me custou alguns minutos. Mas o Dakar é assim, é sempre um grande desafio", disse o argentino, que está agora na 11ª posição da classificação geral. "Estou contente com a forma como estou a correr e sinto-me confortável na moto. Agora tenho de me concentrar no dia seguinte e dar o meu melhor."

Dakar 2024, resultado etapa 2 (07.01):

1º Jose Cornejo, Honda, 4:24:17 h

2º Luciano Benavides, Husqvarna, + 5:59 min

3º Pablo Quintanilla, Honda, + 6:12

4º Sebastian Bühler, Hero, + 6:47

5º Ricky Brabec, Honda, + 7:14

6º Sam Sunderland, GASGAS, + 7:17

7º Toby Price, KTM, + 7:40

8º Skyler Howes, Honda, + 9:39

9º Adrien van Beveren, Honda, + 11:32

10º Stefan Svitko, KTM, + 11:39

11º Ross Branch, Hero, + 11:53

12º Daniel Sanders, GASGAS, + 12:30

13º Rui Goncalves, Sherco, + 16:02

14º Jeanloup Lepan, KTM, + 16:24

15º António maio, Yamaha, + 16:31

16º Martin Michek, KTM, + 16:47

17º Joan Barreda Bort, Hero, + 17:00

18º Diego Gamaliel Llanos, KTM, + 18:11

19º Kevin Benavides, KTM, + 19:29

20º Toni Mulec, KTM, + 19:50



Mais:

29º Tobias Ebster, KTM, + 30:47

Classificação após a 2ª etapa (07.01.):

1º Ross Branch, Hero, 9:50:05 h

2º Jose Cornejo, Honda, + 2:55 min

3º Ricky Brabec, Honda, + 7:15

4º Pablo Quintanilla, Honda, + 15:20

5º Luciano Benavides, Husqvarna, + 17:12

6º Daniel Sanders, GASGAS, + 17:24

7º Sam Sunderland, GASGAS, + 18:19

8. Toby Price, KTM, + 19:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 20,43

10º Martin Michek, KTM, + 22:58

11º Kevin Benavides, KTM, + 23:50

12º Romain Dumontier, Husqvarna, + 25:43

13º Joan Barreda Bort, Hero, + 28:56

14º Sebastian Bühler, Hero, + 30,44

15º Bradley Cox, KTM, + 38:30

16º Stefan Svitko, KTM, + 41:44

17º Rui Goncalves, Sherco, + 41:49

18º Skyler Howes, Honda, + 42:06

19º Jeanloup Lepan, KTM, + 42:49

20º Harith Noah, Sherco, + 50:26



Mais:

29º Tobias Ebster, KTM, + 1:10:18 h