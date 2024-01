Sam Sunderland despeja: "Daba mucho miedo"

Sam Sunderland ha tenido un año difícil, ya que se retiró del Rally Dakar 2023 tras un accidente en la primera etapa. A lo largo de la temporada ha sufrido varias lesiones. Su hambre de victoria en la edición 2024 del Dakar en Arabia Saudí es correspondientemente alta.

El domingo, el ganador del Dakar en 2017 y 2022 rodó en sexta posición en la segunda etapa. El inglés perdió 7:17 minutos con respecto al ganador de la etapa, Nacho Cornejo (Honda), y se encuentra a 18 minutos de Ross Branch en la clasificación general, que es líder con su Hero. "Me he sentido mucho mejor que el sábado, pero aún así ha sido un día largo y duro. Nos ha puesto a prueba. Una etapa rápida en la que intenté mantener la concentración. Por desgracia, he pasado la mayor parte del tiempo en el polvo, lo que me ha dado mucho miedo", ha subrayado el piloto de 34 años.

"Estoy contento de llegar a la meta para seguir avanzando", continuó el piloto del GASGAS. "Parece que estoy un poco fuera de ritmo, pero seguiremos luchando y esperamos ir avanzando poco a poco".

Su compañero de equipo Daniel Sander terminó el domingo en 12ª posición: "Desafortunadamente, cometí algunos errores con la navegación, que me hicieron perder tiempo", dijo el australiano. "Pero lo más importante es que me siento completamente cómodo sobre mi moto".

La jornada fue mejor para el piloto oficial de Husqvarna Luciano Benavides. El argentino terminó el día en segunda posición y ascendió a la quinta plaza de la general por detrás de Branch y de los pilotos oficiales de Honda Cornejo, Ricky Brabec y Pablo Quintanilla.

"Ha sido una buena etapa, mucho mejor que la del sábado para mí", ha explicado el hermano menor de Kevin Benavides (KTM). "He tenido mejores sensaciones. Era más rápida, había más dunas y más tramos rápidos en general. Disfruté mucho más que el día anterior, donde tuve mis problemas con las rocas. Estoy en buena forma y con ganas de que llegue el día siguiente".

Dakar 2024, resultado etapa 2 (07.01):

1º José Cornejo, Honda, 4:24:17 h

2º Luciano Benavides, Husqvarna, + 5:59 min

3º Pablo Quintanilla, Honda, + 6:12

4º Sebastian Bühler, Hero, + 6:47

5º Ricky Brabec, Honda, + 7:14

6º Sam Sunderland, GASGAS, + 7:17

7º Toby Price, KTM, + 7:40

8º Skyler Howes, Honda, + 9:39

9º Adrien van Beveren, Honda, + 11:32

10º Stefan Svitko, KTM, + 11:39

11º Ross Branch, Hero, + 11:53

12º Daniel Sanders, GASGAS, + 12:30

13º Rui Goncalves, Sherco, + 16:02

14º Jeanloup Lepan, KTM, + 16:24

15º Antonio Maio, Yamaha, + 16:31

16º Martin Michek, KTM, + 16:47

17º Joan Barreda Bort, Hero, + 17:00

18º Diego Gamaliel Llanos, KTM, + 18:11

19º Kevin Benavides, KTM, + 19:29

20º Toni Mulec, KTM, + 19:50



Más adelante:

29º Tobias Ebster, KTM, + 30:47

Clasificación tras la 2ª etapa (07.01.):

1º Ross Branch, Hero, 9:50:05 h

2º José Cornejo, Honda, + 2:55 min

3º Ricky Brabec, Honda, + 7:15

4º Pablo Quintanilla, Honda, + 15:20

5º Luciano Benavides, Husqvarna, + 17:12

6º Daniel Sanders, GASGAS, + 17:24

7º Sam Sunderland, GASGAS, + 18:19

8. Toby Price, KTM, + 19:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 20:43

10. Martin Michek, KTM, + 22:58

11º Kevin Benavides, KTM, + 23:50

12º Romain Dumontier, Husqvarna, + 25:43

13º Joan Barreda Bort, Hero, + 28:56

14º Sebastian Bühler, Hero, + 30,44

15º Bradley Cox, KTM, + 38:30

16º Stefan Svitko, KTM, + 41:44

17º Rui Goncalves, Sherco, + 41:49

18º Skyler Howes, Honda, + 42:06

19º Jeanloup Lepan, KTM, + 42:49

20º Harith Noah, Sherco, + 50:26



Más adelante:

29º Tobias Ebster, KTM, + 1:10:18 h