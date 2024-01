Sam Sunderland clair : "C'était très effrayant".

Sam Sunderland a connu une année difficile, puisqu'il a été contraint à l'abandon lors de la première étape du Dakar 2023 suite à un accident. D'autres blessures l'ont également fait reculer à plusieurs reprises au cours de la saison. Sa soif de victoire est donc grande pour l'édition 2024 du Dakar en Arabie Saoudite.

Dimanche, le vainqueur du Dakar en 2017 et 2022 a pris la 6e position lors de la deuxième étape. L'Anglais a perdu 7:17 min sur le vainqueur du jour Nacho Cornejo (Honda), et au classement général, il est à 18 minutes de Ross Branch, qui est en tête avec son Hero. "Je me sentais beaucoup mieux que samedi, mais la journée a quand même été longue et difficile. Elle nous a en tout cas mis à l'épreuve. Une étape rapide au cours de laquelle j'ai essayé de rester concentré. Malheureusement, j'ai passé la plupart du temps dans la poussière, c'est très effrayant", a souligné le coureur de 34 ans.

"Je suis heureux d'être à l'arrivée pour continuer à construire sur cette base", a poursuivi le pilote GASGAS. "Il semble que je sois un peu en retard sur le rythme, mais nous allons continuer à nous battre et, je l'espère, progresser petit à petit".

Son coéquipier Daniel Sander s'est classé 12e dimanche : "Malheureusement, j'ai fait quelques erreurs de navigation, ce qui m'a fait perdre du temps", a-t-il déclaré. "Mais le plus important est que je me sente complètement à l'aise sur ma moto".

La journée s'est mieux passée pour le pilote officiel Husqvarna Luciano Benavides. L'Argentin a terminé la journée à la deuxième place et s'est hissé à la cinquième position au total, derrière Branch et les pilotes officiels Honda Cornejo, Ricky Brabec et Pablo Quintanilla.

"C'était une bonne étape, bien meilleure que celle de samedi pour moi", a déclaré le frère cadet de Kevin Benavides (KTM). "J'ai eu de bien meilleures sensations. C'était plus rapide, il y avait plus de dunes et globalement plus de sections rapides. J'ai vraiment beaucoup plus apprécié que la veille, où j'avais eu des problèmes avec les pierres. Je suis en bonne forme et j'ai hâte d'être au prochain jour".

Dakar 2024, résultat de l'étape 2 (07.01) :

1. Jose Cornejo, Honda, 4:24:17 h

2. Luciano Benavides, Husqvarna, + 5:59 min

3. Pablo Quintanilla, Honda, + 6:12

4. Sebastian Bühler, Hero, + 6:47

5. Ricky Brabec, Honda, + 7:14

6. Sam Sunderland, GASGAS, + 7:17

7. Toby Price, KTM, + 7:40

8. Skyler Howes, Honda, + 9:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 11:32

10. Stefan Svitko, KTM, + 11:39

11. Ross Branch, Hero, + 11:53

12. Daniel Sanders, GASGAS, + 12:30

13. Rui Goncalves, Sherco, + 16:02

14. Jeanloup Lepan, KTM, + 16:24

15. Antonio Maio, Yamaha, + 16:31

16. Martin Michek, KTM, + 16:47

17. Joan Barreda Bort, Hero, + 17:00

18. Diego Gamaliel Llanos, KTM, + 18:11

19. Kevin Benavides, KTM, + 19:29

20. Toni Mulec, KTM, + 19:50



En outre :

29. Tobias Ebster, KTM, + 30:47

Classement après l'étape 2 (07.01.) :

1. Ross Branch, Hero, 9:50:05 h

2. Jose Cornejo, Honda, + 2:55 min

3. Ricky Brabec, Honda, + 7:15

4. Pablo Quintanilla, Honda, + 15:20

5. Luciano Benavides, Husqvarna, + 17:12

6. Daniel Sanders, GASGAS, + 17:24

7. Sam Sunderland, GASGAS, + 18:19

8. Toby Price, KTM, + 19:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 20:43

10. Martin Michek, KTM, + 22:58

11. Kevin Benavides, KTM, + 23:50

12. Romain Dumontier, Husqvarna, + 25:43

13. Joan Barreda Bort, Hero, + 28:56

14. Sebastian Bühler, Hero, + 30:44

15. Bradley Cox, KTM, + 38:30

16. Stefan Svitko, KTM, + 41:44

17. Rui Goncalves, Sherco, + 41:49

18. Skyler Howes, Honda, + 42:06

19. Jeanloup Lepan, KTM, + 42:49

20. Harith Noah, Sherco, + 50:26



En outre :

29. Tobias Ebster, KTM, + 1:10:18 h