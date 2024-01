Sam Sunderland: "È stato molto spaventoso".

La stella del GASGAS Sam Sunderland ha concluso la seconda tappa del Rally Dakar 2024 in Arabia Saudita al sesto posto domenica. Dopo la tappa di oltre 400 chilometri, ha avuto parole chiare per la sua situazione.

Sam Sunderland ha avuto un anno difficile: si è ritirato dal Rally Dakar 2023 dopo un incidente nella prima tappa. Altri infortuni lo hanno ripetutamente frenato nel corso della stagione. La sua fame di vittoria nell'edizione 2024 della Dakar in Arabia Saudita è di conseguenza elevata.

Domenica, il vincitore della Dakar nel 2017 e nel 2022 si è piazzato al 6° posto nella seconda tappa. L'inglese ha perso 7:17 minuti dal vincitore di tappa Nacho Cornejo (Honda) ed è a 18 minuti da Ross Branch nella classifica generale, che è in testa con la sua Hero. "Mi sentivo molto meglio rispetto a sabato, ma è stata comunque una giornata lunga e difficile. Ci ha decisamente messo alla prova. Una tappa veloce in cui ho cercato di rimanere concentrato. Purtroppo ho trascorso la maggior parte del tempo nella polvere, molto spaventosa", ha sottolineato il 34enne.

"Sono felice di essere arrivato al traguardo e di poter fare tesoro di questo risultato", ha proseguito il corridore del GASGAS. "Sembra che io sia un po' fuori ritmo, ma continueremo a lottare e speriamo di fare progressi un po' alla volta".

Il compagno di squadra Daniel Sander ha concluso la domenica al 12° posto: "Purtroppo ho commesso alcuni errori di navigazione che mi sono costati del tempo", ha detto l'australiano. "Ma la cosa più importante è che mi sento completamente a mio agio sulla mia moto".

La giornata è andata meglio al pilota Husqvarna works Luciano Benavides. L'argentino ha concluso la giornata al secondo posto ed è salito al quinto posto in classifica generale, dietro a Branch e ai piloti Honda Cornejo, Ricky Brabec e Pablo Quintanilla.

"È stata una buona tappa, molto meglio di sabato per me", ha spiegato il fratello minore di Kevin Benavides (KTM). "Ho avuto sensazioni migliori. Era più veloce, c'erano più dune e più tratti veloci in generale. Mi sono divertito molto di più rispetto al giorno precedente, dove ho avuto problemi con le rocce. Sono in buona forma e non vedo l'ora che arrivi il giorno dopo".

Dakar 2024, risultato tappa 2 (07.01):

1° Jose Cornejo, Honda, 4:24:17 h

2° Luciano Benavides, Husqvarna, + 5:59 min.

3. Pablo Quintanilla, Honda, + 6:12

4° Sebastian Bühler, Hero, + 6:47

5° Ricky Brabec, Honda, + 7:14

6° Sam Sunderland, GASGAS, + 7:17

7° Toby Price, KTM, + 7:40

8° Skyler Howes, Honda, + 9:39

9° Adrien van Beveren, Honda, + 11:32

10° Stefan Svitko, KTM, + 11:39

11° Ross Branch, Hero, + 11:53

12° Daniel Sanders, GASGAS, + 12:30

13° Rui Goncalves, Sherco, + 16:02

14° Jeanloup Lepan, KTM, + 16:24

15° Antonio Maio, Yamaha, + 16:31

16° Martin Michek, KTM, + 16:47

17° Joan Barreda Bort, Hero, + 17:00

18° Diego Gamaliel Llanos, KTM, + 18:11

19° Kevin Benavides, KTM, + 19:29

20° Toni Mulec, KTM, + 19:50



Altri:

29° Tobias Ebster, KTM, + 30:47

Classifica dopo la seconda tappa (07.01.):

1° Ross Branch, Hero, 9:50:05 h

2° Jose Cornejo, Honda, + 2:55 min.

3° Ricky Brabec, Honda, + 7:15

4° Pablo Quintanilla, Honda, + 15:20

5° Luciano Benavides, Husqvarna, + 17:12

6° Daniel Sanders, GASGAS, + 17:24

7° Sam Sunderland, GASGAS, + 18:19

8. Toby Price, KTM, + 19:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 20,43

10. Martin Michek, KTM, + 22:58

11. Kevin Benavides, KTM, + 23:50

12° Romain Dumontier, Husqvarna, + 25,43

13° Joan Barreda Bort, Hero, + 28:56

14° Sebastian Bühler, Hero, + 30,44

15° Bradley Cox, KTM, + 38,30

16° Stefan Svitko, KTM, + 41,44

17° Rui Goncalves, Sherco, + 41,49

18° Skyler Howes, Honda, + 42:06

19° Jeanloup Lepan, KTM, + 42:49

20° Harith Noah, Sherco, + 50:26



Altri:

29° Tobias Ebster, KTM, + 1:10:18 h