Sam Sunderland esclarece: "Foi muito assustador"

A estrela da GASGAS, Sam Sunderland, terminou a segunda etapa do Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita em sexto lugar no domingo. Após a etapa de mais de 400 quilómetros, ele tinha palavras claras para a sua situação.

Sam Sunderland teve um ano difícil, pois retirou-se do Rali Dakar 2023 após um acidente na primeira etapa. Outras lesões prejudicaram-no repetidamente ao longo da temporada. A sua fome de vitória na edição de 2024 do Dakar na Arábia Saudita é correspondentemente alta.

No domingo, o vencedor do Dakar de 2017 e 2022 ficou em 6º lugar na segunda etapa. O inglês perdeu 7:17 minutos para o vencedor da etapa Nacho Cornejo (Honda) e está 18 minutos atrás de Ross Branch na classificação geral, que está na liderança com o seu Hero. "Senti-me muito melhor do que no sábado, mas ainda assim foi um dia longo e difícil. Foi sem dúvida um desafio para nós. Uma etapa rápida em que tentei manter-me concentrado. Infelizmente, passei a maior parte do tempo no pó, muito assustador", sublinhou o piloto de 34 anos.

"Estou contente por chegar ao fim e poder continuar assim", continuou o piloto da GASGAS. "Parece que estou um pouco fora do ritmo, mas vamos continuar a lutar e esperamos conseguir avançar pouco a pouco."

O companheiro de equipa Daniel Sander terminou em 12º lugar no domingo. "Infelizmente, cometi alguns erros de navegação, o que me custou tempo", disse o australiano. "Mas o mais importante é que me sinto completamente confortável na minha moto."

O dia correu melhor para o piloto da Husqvarna Works, Luciano Benavides. O argentino terminou o dia em segundo lugar e subiu para quinto na geral, atrás de Branch e dos pilotos de fábrica da Honda, Cornejo, Ricky Brabec e Pablo Quintanilla.

"Foi uma boa etapa, muito melhor do que a de sábado para mim," explicou o irmão mais novo de Kevin Benavides (KTM). "Tive uma sensação muito melhor. Foi mais rápida, havia mais dunas e mais secções rápidas no geral. Gostei muito mais do que no dia anterior, onde tive os meus problemas com as rochas. Estou em boa forma e estou ansioso pelo dia seguinte."

Dakar 2024, resultado etapa 2 (07.01):

1º José Cornejo, Honda, 4:24:17 h

2º Luciano Benavides, Husqvarna, + 5:59 min

3º Pablo Quintanilla, Honda, + 6:12

4º Sebastian Bühler, Hero, + 6:47

5º Ricky Brabec, Honda, + 7:14

6º Sam Sunderland, GASGAS, + 7:17

7º Toby Price, KTM, + 7:40

8º Skyler Howes, Honda, + 9:39

9º Adrien van Beveren, Honda, + 11:32

10º Stefan Svitko, KTM, + 11:39

11º Ross Branch, Hero, + 11:53

12º Daniel Sanders, GASGAS, + 12:30

13º Rui Goncalves, Sherco, + 16:02

14º Jeanloup Lepan, KTM, + 16:24

15º António maio, Yamaha, + 16:31

16º Martin Michek, KTM, + 16:47

17º Joan Barreda Bort, Hero, + 17:00

18º Diego Gamaliel Llanos, KTM, + 18:11

19º Kevin Benavides, KTM, + 19:29

20º Toni Mulec, KTM, + 19:50



Mais:

29º Tobias Ebster, KTM, + 30:47

Classificação após a 2ª etapa (07.01.):

1º Ross Branch, Hero, 9:50:05 h

2º Jose Cornejo, Honda, + 2:55 min

3º Ricky Brabec, Honda, + 7:15

4º Pablo Quintanilla, Honda, + 15:20

5º Luciano Benavides, Husqvarna, + 17:12

6º Daniel Sanders, GASGAS, + 17:24

7º Sam Sunderland, GASGAS, + 18:19

8. Toby Price, KTM, + 19:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 20,43

10º Martin Michek, KTM, + 22:58

11º Kevin Benavides, KTM, + 23:50

12º Romain Dumontier, Husqvarna, + 25:43

13º Joan Barreda Bort, Hero, + 28:56

14º Sebastian Bühler, Hero, + 30,44

15º Bradley Cox, KTM, + 38:30

16º Stefan Svitko, KTM, + 41:44

17º Rui Goncalves, Sherco, + 41:49

18º Skyler Howes, Honda, + 42:06

19º Jeanloup Lepan, KTM, + 42:49

20º Harith Noah, Sherco, + 50:26



Mais:

29º Tobias Ebster, KTM, + 1:10:18 h