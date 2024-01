Dakar: por el buen camino

Seamos sinceros: ¿quién tiene a Arabia Saudí en lo alto de su lista de futuros destinos de vacaciones? Hay muchas y muy buenas razones para evitar este país de la península arábiga. Pero, aparte del fundamentalismo religioso y la política, ¿qué sabemos de este país? Petróleo, vale. Futbolistas que disfrutan allí de su prejubilación. Quieren posicionarse como un país deportivo para cuando se celebre allí la Copa del Mundo en 2034. Pero, ¿qué sabemos REALMENTE de Arabia Saudí?

"Empiezas en la Comarca y viajas a Mordor. Cualquiera que haya visto El Señor de los Anillos sabe a qué me refiero. En la Comarca, todo es verde y exuberante, hay montañas, todo crece y florece. Luego se vuelve cada vez más rocosa. El sol brilla a través de nubes muy bajas. El ambiente es sombrío, casi amenazador. Entonces se acaba la vegetación y te encuentras en Mordor. Esa fue la segunda etapa del Dakar 2023, y les dije a mis amigos que teníamos que repetirla algún día. Como una aventura, como una experiencia para el álbum de fotos interior. Fue increíblemente impresionante, uno de los mejores días que he pasado en moto. Son momentos en los que estoy increíblemente agradecido por haber podido vivir esta experiencia. Deno ser por el Dakar, nunca habría llegado hasta aquí". Matthias Walkner es alguien que ha conocido casi todos los rincones remotos del mundo en moto, entre África, Australia y Sudamérica.

De hecho, Arabia Saudí y sus países vecinos son casi los últimos puntos ciegos en un mundo digitalizado que se hace cada vez más pequeño. Algo así debía de sentirse al partir de París a Dakar en los años ochenta, mucho antes de los teléfonos móviles y Google Maps, y conocer países exóticos como Malí o Mauritania. Poder contar historias que asombraban a los que se quedaban en casa. Haber vivido aventuras en la carretera que iban mucho más allá de las carreras, haber visto cosas que nunca habrías imaginado. Cuando Mathias Walkner habla de cañones de 150 metros de profundidad y 50 metros de ancho en el norte de Arabia Saudí que parecen arrecifes de coral, con fósiles y arena que brilla en todo tipo de colores, dan ganas de estar en la moto con él. Ni siquiera la mejor emisión, con el mayor esfuerzo, puede evocar cada día 500 kilómetros de rally en la tableta del espectador. Los relatos de los que han vivido todo el recorrido vuelven a cobrar valor. En Arabia Saudí, el Dakar ha redescubierto su lado misterioso y aventurero. La terra incognita que se había perdido en Sudamérica y sustituido por otra cosa ha vuelto.

Fuera de África

En 2008, como tantos otros, me sorprendió la cancelación justo antes del inicio del Dakar. África se había vuelto insegura. Hubo un gran revuelo: ¿qué se suponía que era, un Dakar cuyo destino no era Dakar sino Santiago de Chile o Córdoba? Y, sin embargo, estuvo bien. En lugar de correr por el Teneré a través de las montañas de Bolivia hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar a temperaturas cercanas al punto de congelación: el Dakar lo sobrellevó sin problemas. En Sudamérica, el organizador nos demostró hasta dónde podía llegar la idea del rally de aventura con imaginación. Incluso como periodista, tenías que firmar decenas de autógrafos cada día antes de que la multitud te dejara pasar al vivac. El entusiasmo de los aficionados era conmovedor, inolvidable.

El organizador A.S.O. es una empresa totalmente comercial. El ideal humanista del fundador del Dakar, Thierry Sabine, hace tiempo que desapareció. Aunque todavía utilizaba el Rally París-Dakar original para transportar medicinas y herramientas para la construcción de pozos a África, desde su muerte en un accidente de helicóptero en 1986 no ha habido más dar, sólo recibir. El Dakar va allí donde se gana más dinero. Cuando cada vez se ganaba menos en América Latina, la prueba se trasladó por segunda vez, esta vez a Oriente Medio.

La A.S.O., cuyo segundo pilar es el Tour de Francia, a menudo no menos controvertido, soportó todas las críticas con paciencia bíblica y obstinación francesa. Nunca fueron sospechosos de ser simpáticos. En este sentido, es inolvidable una reunión vespertina en el vivac en 2013, un día en el que se había producido un accidente mortal. Solo se habló brevemente de ello, ya que el punto más importante del orden del día era que se había observado que los participantes habían cogido dos almuerzos para llevar de la tienda de comida en lugar de uno solo. A partir de ahora, esto se controlará. O el asunto de los Flics franceses, que recaudaban para las arcas del organizador multas por exceso de velocidad de los participantes en las etapas de enlace en países de los que no eran responsables.

El deporte tiene razón

Pero hay que reconocer el mérito de la A.S.O.: El hecho de que mejore constantemente su producto y utilice desde hace décadas la tecnología moderna para hacer que el Dakar no sólo sea más seguro, sino también más justo. Mientras que en África se podía tardar horas o incluso días en recuperar a un accidentado, hoy se tarda minutos gracias a las sofisticadas herramientas de comunicación y logística. En la categoría de motos, seis o siete marcas tienen posibilidades de ganar ese día, en parte porque los pequeños fabricantes se han dado cuenta de que aquí se puede generar más atención con un desembolso económico manejable que en otras series durante toda una larga temporada. En cuanto a los coches, Audi compite con privados como Prodrive con el técnicamente espectacular RS Q e-tron como colofón final antes de entrar en la Fórmula 1; el resultado aún está abierto. Con la clase side-by-side, por fin hay una opción de entrada asequible que prepara a fondo a los pilotos para los prototipos - véase Seth Quintero - y también permite a los amateurs experimentar el Dakar sin excederse. La eterna cuestión de la desventaja de tener que trazar las pistas para los pilotos siguientes como piloto de salida también se ha desactivado ahora mediante los créditos de tiempo. Ya sea en moto sin apoyo externo, como antaño, o con vehículos históricos: quien esté dispuesto a sufrir es ahora libre de elegir la intensidad de sus vacaciones de aventura en Arabia Saudí.

Honor a quien honor merece: El Dakar 2024 es un evento completo en todas las categorías. Carreras, aventura, drama, pero también camaradería y exploración: de momento, no falta de nada. Si aún no te has animado: Todavía hay tiempo hasta el 19 de enero. ¿Qué alternativas tenemos los aficionados al automovilismo para ver grandes carreras en esta época del año? Vale, la temporada de Fórmula E acaba de empezar, pero esa es otra historia. Hablaremos de ello más adelante.