Dakar : sur la bonne voie

Honnêtement, qui place l'Arabie saoudite en tête de liste de ses futures destinations de vacances ? Il existe toute une série de très bonnes raisons d'éviter cet État de la péninsule arabique. Mais en dehors du fondamentalisme religieux et de la politique, que sait-on de ce pays ? Le pétrole, d'accord. Des footballeurs qui y font dorer leur retraite anticipée. En attendant la Coupe du monde qui s'y déroulera en 2034, on veut se positionner comme un pays sportif. Mais que sait-on VRAIMENT de l'Arabie saoudite ?

"Tu commences au pays des Aurès et tu te rends en Mordor. Ceux qui ont vu Le Seigneur des anneaux savent de quoi je parle. Dans la plaine alluviale, tout est vert et juteux, il y a des montagnes, tout pousse et s'épanouit. Ensuite, c'est de plus en plus rocailleux. Le soleil brille à travers des nuages très bas. L'ambiance est sombre, presque menaçante. Puis la dernière végétation s'arrête et tu te trouves en Mordor. C'était la deuxième étape du Dakar 2023, et j'ai dit à mes amis qu'il faudrait la refaire un jour. Comme une aventure, comme une expérience pour l'album photo intérieur. C'était incroyablement génial, l'un des plus beaux jours jamais passés sur une moto. Ce sont des moments où je suis follement reconnaissant d'avoir pu vivre cela. Jamais au grand jamais je ne serais venu ici, si ce n'est pour le Dakar". C'est Matthias Walkner qui le dit, lui qui, entre l'Afrique, l'Australie et l'Amérique du Sud, a connu pratiquement toutes les régions reculées du monde à moto.

En fait, l'Arabie saoudite et ses voisins sont à peu près les derniers points aveugles d'un monde numérisé qui ne cesse de se rétrécir. C'est à peu près ce que l'on a dû ressentir en partant de Paris pour Dakar dans les années 1980, bien avant la téléphonie mobile et Google Maps, et en découvrant des pays aussi exotiques que le Mali ou la Mauritanie. Pouvoir raconter des événements qui ont étonné ceux qui sont restés à la maison. D'avoir vécu en route des aventures qui allaient bien au-delà de la course, d'avoir vu des choses que l'on ne pouvait pas imaginer. Quand Mathias Walkner parle de canyons de 150 mètres de profondeur et de 50 mètres de large dans le nord de l'Arabie Saoudite, qui ressemblent à des récifs coralliens, avec des pétrifications et un sable qui brille de toutes les couleurs, on aimerait être sur la moto avec lui. Même la meilleure retransmission et les plus grands efforts ne peuvent pas faire apparaître chaque jour 500 kilomètres de rallye sur la tablette des spectateurs. Les récits de ceux qui ont vécu l'intégralité du parcours reprennent de la valeur. En Arabie saoudite, le Dakar a retrouvé son côté mystérieux et aventureux. La terra incognita est de retour, elle qui avait été perdue en Amérique du Sud et remplacée par autre chose.

Out of Africa

En 2008, comme tant d'autres, j'ai été surpris par l'annulation du Dakar juste avant son départ. L'Afrique était devenue incertaine. Le tollé fut général : qu'est-ce que cela pouvait bien être, un Dakar dont la destination n'était pas Dakar, mais Santiago du Chili ou Cordoba ? Et pourtant, c'était bien. Au lieu de traverser à toute vitesse les montagnes de Bolivie avec le Ténéré, jusqu'à 4000 mètres d'altitude et des températures avoisinant le point de congélation, le Dakar a supporté cela sans problème. En Amérique du Sud, l'organisateur nous a montré jusqu'où l'idée de rallye d'aventure pouvait s'étendre avec de la fantaisie. Même en tant que journaliste, tu devais signer des dizaines d'autographes chaque jour avant que la foule ne te laisse passer jusqu'au bivouac. L'enthousiasme des fans faisait chaud au cœur, il était inoubliable.

L'organisateur A.S.O. est une entreprise commerciale à part entière. Il ne reste plus rien de l'idéal humaniste du fondateur du Dakar, Thierry Sabine. Si ce dernier utilisait encore le rallye Paris-Dakar initial pour transporter des médicaments et des outils destinés à la construction de puits en Afrique, depuis sa mort dans un accident d'hélicoptère en 1986, on ne donne plus, on prend seulement. Le Dakar va là où il y a le plus d'argent à gagner. Comme il y avait de moins en moins d'argent à gagner en Amérique latine, l'événement s'est déplacé une deuxième fois, cette fois-ci au Proche-Orient.

L'A.S.O., dont le deuxième pilier est le Tour de France, souvent tout aussi contesté, a essuyé toutes les critiques avec une assise biblique et une obstination toute française. On ne les a jamais soupçonnés d'être sympathiques. On n'oubliera jamais à cet égard une réunion du soir au bivouac en 2013, un jour où un accident mortel s'était produit. On n'en a parlé que brièvement, car le point le plus important de l'ordre du jour était le suivant : on avait observé des participants qui avaient pris deux paniers-repas au lieu d'un seul dans la tente de restauration. On va désormais surveiller cela. Ou encore l'affaire des Flics français qui, dans des pays pour lesquels ils n'étaient pas compétents, percevaient des amendes pour les participants roulant à vive allure sur les étapes de liaison pour la caisse de l'organisateur.

Le sport a raison

Mais il faut reconnaître à l'A.S.O. le mérite d'exister : Elle améliore constamment son produit et utilise depuis des décennies une technologie moderne pour rendre le Dakar non seulement plus sûr, mais aussi plus équitable. Alors qu'en Afrique, le sauvetage d'une personne tombée pouvait prendre des heures, voire des jours, il ne faut plus que quelques minutes aujourd'hui grâce à des outils de communication et de logistique sophistiqués. Chez les motos, six ou sept marques ont des chances de remporter la victoire du jour - notamment parce que les petits constructeurs ont compris qu'il était possible, avec un investissement financier raisonnable, de générer plus d'attention que dans d'autres séries pendant toute une longue saison. En ce qui concerne les voitures, Audi se livre à un match avec des privés tels que Prodrive comme dernier point culminant avant l'entrée en Formule 1 avec la RS Q e-tron, techniquement spectaculaire - le résultat est ouvert. Avec la classe side-by-side, il existe enfin une possibilité d'entrée abordable qui, d'une part, prépare les pilotes à fond aux prototypes - voir Seth Quintero - et qui, d'autre part, permet aux amateurs de vivre le Dakar sans se surmener. L'éternelle question du désavantage de devoir, en tant que pilote de départ, tracer les pistes pour les suivants a également été résolue de manière souveraine grâce aux bonifications de temps. Que ce soit à moto sans assistance extérieure, comme autrefois, ou avec des véhicules historiques, chaque personne désireuse de souffrir a aujourd'hui le choix de l'embarras et peut choisir elle-même l'intensité de ses vacances d'aventure en Arabie Saoudite.

À tout seigneur, tout honneur : Le Dakar 2024 est une affaire rondement menée, et ce dans toutes les catégories. Course, aventure, drame, mais aussi camaraderie et découverte : rien n'est négligé pour le moment. Pour ceux qui n'ont pas encore pris feu : Vous avez jusqu'au 19 janvier. Quelles sont les alternatives qui s'offrent à nous, fans de sport automobile, à cette période de l'année pour voir des courses de qualité ? D'accord, la saison de Formula E vient de commencer, mais c'est une autre histoire. Nous en reparlerons la prochaine fois.