Dakar: sulla strada giusta

Siate onesti: chi ha l'Arabia Saudita in cima alla lista delle future destinazioni di vacanza? Ci sono tutta una serie di ottime ragioni per stare alla larga da questo Stato della penisola arabica. Ma a parte il fondamentalismo religioso e la politica, cosa sappiamo di questo Paese? Il petrolio, ok. Calciatori che si godono la pensione anticipata. Vogliono posizionarsi come Paese sportivo entro il 2034, quando vi si terranno i Mondiali di calcio. Ma cosa sappiamo DAVVERO dell'Arabia Saudita?

"Si parte dalla Contea per arrivare a Mordor. Chiunque abbia visto Il Signore degli Anelli sa cosa intendo. Nella Contea tutto è verde e rigoglioso, ci sono montagne, tutto cresce e fiorisce. Poi diventa sempre più roccioso. Il sole splende attraverso nuvole molto basse. L'atmosfera è cupa, quasi minacciosa. Poi l'ultima vegetazione si ferma e ci si ritrova a Mordor. Era la seconda tappa della Dakar 2023 e dissi ai miei amici che un giorno avremmo dovuto rifarla. Come un'avventura, come un'esperienza per l'album fotografico interiore. È stato incredibilmente fantastico, uno dei giorni più belli mai trascorsi in moto. Sono momenti in cui sono incredibilmente grato di aver potuto vivere questa esperienza. Non sarei mai arrivato qui altrimenti, se non fosse stato per la Dakar". Matthias Walkner è uno che ha vissuto quasi ogni parte remota del mondo in moto, tra Africa, Australia e Sud America.

In effetti, l'Arabia Saudita e i Paesi limitrofi sono gli ultimi angoli morti di un mondo digitalizzato che diventa sempre più piccolo. Dev'essere stato così partire da Parigi per Dakar negli anni '80, molto prima dei telefoni cellulari e di Google Maps, e vivere paesi esotici come il Mali o la Mauritania. Poter raccontare storie che hanno stupito chi è rimasto a casa. Aver vissuto avventure sulla strada che andavano ben oltre le corse, aver visto cose che non si sarebbero mai potute immaginare. Quando Mathias Walkner parla di canyon profondi 150 metri e larghi 50 nel nord dell'Arabia Saudita che sembrano barriere coralline, con fossili e sabbia che brilla di tutti i colori, ti viene voglia di essere in moto con lui. Anche la migliore trasmissione, con il massimo impegno, non può evocare ogni giorno 500 chilometri di rally sul tablet dello spettatore. I racconti di chi ha vissuto l'intero percorso tornano ad avere valore. In Arabia Saudita, la Dakar ha riscoperto il suo lato misterioso e avventuroso. La terra incognita che era stata persa in Sud America e sostituita da qualcos'altro è tornata.

Fuori dall'Africa

Nel 2008, come molti altri, sono stato sorpreso dalla cancellazione della Dakar poco prima del suo inizio. L'Africa era diventata insicura. Ci fu una grande protesta: cosa doveva essere, una Dakar la cui destinazione non era Dakar ma Santiago del Cile o Cordoba? Eppure è andata bene. Invece di correre attraverso il Ténéré, attraverso le montagne della Bolivia fino a 4.000 metri di altitudine e con temperature intorno allo zero, la Dakar ha affrontato tutto questo senza problemi. In Sudamerica, l'organizzatore ci ha mostrato fino a che punto l'idea del rally d'avventura può essere ampliata con l'immaginazione. Anche come giornalista, ogni giorno dovevi firmare decine di autografi prima che la folla ti lasciasse passare al bivacco. L'entusiasmo dei fan è stato commovente, indimenticabile.

L'organizzatore A.S.O. è un'operazione assolutamente commerciale. L'ideale umanistico del fondatore della Dakar, Thierry Sabine, è scomparso da tempo. Sebbene utilizzasse ancora il rally Parigi-Dakar originale per trasportare in Africa medicinali e strumenti per la costruzione di pozzi, dopo la sua morte in un incidente in elicottero nel 1986 non si è più dato, ma solo preso. La Dakar va dove c'è più denaro da guadagnare. Quando i guadagni in America Latina erano sempre meno, l'evento è stato trasferito per la seconda volta, questa volta in Medio Oriente.

L'A.S.O., il cui secondo pilastro principale è il Tour de France, spesso non meno controverso, ha sopportato tutte le critiche con pazienza biblica e ostinazione francese. Non sono mai stati sospettati di essere simpatici. A questo proposito, è indimenticabile una riunione serale nel bivacco nel 2013, in un giorno in cui si era verificato un incidente mortale. L'argomento è stato discusso solo brevemente, poiché il punto più importante all'ordine del giorno era che i partecipanti erano stati osservati mentre prendevano due pranzi al sacco dalla tenda del cibo invece di uno solo. Questo aspetto verrà ora monitorato. Oppure la questione dei Flics francesi, che raccoglievano per le casse dell'organizzatore le multe per i partecipanti che superavano la velocità nelle tappe di collegamento in Paesi di cui non erano responsabili.

Lo sport è giusto

Ma bisogna dare credito all'ASO: Il fatto di migliorare costantemente il proprio prodotto e di utilizzare da decenni le moderne tecnologie per rendere la Dakar non solo più sicura, ma anche più equa. Mentre in Africa potevano volerci ore o addirittura giorni per recuperare un ferito, oggi bastano pochi minuti grazie a sofisticati strumenti di comunicazione e logistica. Nella categoria delle moto, sei o sette marchi hanno la possibilità di vincere il giorno stesso, in parte perché i piccoli produttori hanno capito che qui si può generare più attenzione con un esborso finanziario gestibile rispetto ad altre serie nell'arco di un'intera stagione. Per quanto riguarda le auto, Audi è in competizione con privati come Prodrive con la RS Q e-tron, tecnicamente spettacolare, come ultima novità prima di entrare in Formula 1 - il risultato è ancora aperto. Con la classe side-by-side, c'è finalmente un'opzione di ingresso a prezzi accessibili che prepara a fondo i piloti per i prototipi - vedi Seth Quintero - e permette anche ai dilettanti di sperimentare la Dakar senza esagerare. Anche l'eterna questione dello svantaggio di dover tracciare le piste per i piloti successivi come pilota titolare è stata ora disinnescata grazie ai crediti di tempo. In moto senza supporto esterno, come in passato, o con veicoli storici: chiunque sia disposto a soffrire è ora libero di scegliere l'intensità della propria vacanza avventura in Arabia Saudita.

Onore a chi lo merita: La Dakar 2024 è un evento a tutto tondo in tutte le categorie. Corse, avventura, drammi, ma anche cameratismo ed esplorazione: al momento non manca nulla. Se non avete ancora preso fuoco: C'è ancora tempo fino al 19 gennaio. Quali alternative abbiamo noi appassionati di motorsport per assistere a grandi corse in questo periodo dell'anno? Ok, la stagione di Formula E è appena iniziata, ma questa è un'altra storia. Ne riparleremo la prossima volta.