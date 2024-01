Dakar: no bom caminho

Sejamos honestos: quem é que tem a Arábia Saudita no topo da sua lista de futuros destinos de férias? Há uma série de boas razões para se manter afastado deste Estado da Península Arábica. Mas, para além do fundamentalismo religioso e da política, o que é que sabemos sobre este país? Petróleo, está bem. Jogadores de futebol que estão a gozar a sua reforma antecipada. Querem posicionar-se como um país desportivo até à realização do Campeonato do Mundo, em 2034. Mas o que é que sabemos REALMENTE sobre a Arábia Saudita?

"Começa-se no Condado e viaja-se até Mordor. Qualquer pessoa que tenha visto O Senhor dos Anéis sabe do que estou a falar. No Condado, tudo é verde e exuberante, há montanhas, tudo cresce e floresce. Depois, torna-se cada vez mais rochoso. O sol brilha através de nuvens muito baixas. A atmosfera é sombria, quase ameaçadora. Depois, a última vegetação pára e damos por nós em Mordor. Esta foi a segunda etapa do Dakar 2023 e eu disse aos meus amigos que tínhamos de a repetir um dia. Como uma aventura, como uma experiência para o álbum de fotografias interior. Foi incrivelmente fantástico, um dos melhores dias de sempre em cima de uma mota. Estes são momentos em que me sinto incrivelmente grato por ter podido viver esta experiência. Nunca teria vindo aqui de outra forma, se não fosse o Dakar". Matthias Walkner é alguém que já experimentou quase todas as partes remotas do mundo numa mota entre África, Austrália e América do Sul.

De facto, a Arábia Saudita e os seus países vizinhos são os últimos pontos cegos num mundo digitalizado que está a ficar cada vez mais pequeno. Deve ter sido assim que nos sentimos ao partir de Paris para Dakar nos anos 80, muito antes dos telemóveis e do Google Maps, e ao conhecer países exóticos como o Mali ou a Mauritânia. Poder contar histórias que maravilhavam os que ficavam em casa. Ter vivido aventuras na estrada que foram muito para além das corridas, ter visto coisas que nunca poderíamos ter imaginado. Quando Mathias Walkner fala de desfiladeiros com 150 metros de profundidade e 50 metros de largura no norte da Arábia Saudita que parecem recifes de coral, com fósseis e areia que brilha em todo o tipo de cores, dá vontade de estar na mota com ele. Mesmo a melhor transmissão, com o maior esforço, não consegue fazer com que 500 quilómetros de rali estejam no tablet do telespetador todos os dias. As histórias de quem viveu todo o percurso voltam a ter mais valor. Na Arábia Saudita, o Dakar redescobriu o seu lado misterioso e aventureiro. A terra incógnita que se tinha perdido na América do Sul e que foi substituída por outra coisa está de volta.

Fora de África

Em 2008, como tantos outros, fiquei surpreendido com o cancelamento do Dakar pouco antes do seu início. África tinha-se tornado insegura. Houve uma enorme contestação: o que é que era suposto ser, um Dakar cujo destino não era Dakar mas Santiago do Chile ou Córdoba? E, no entanto, foi bom. Em vez de correr no Ténéré, através das montanhas da Bolívia, até 4.000 metros acima do nível do mar e com temperaturas próximas do ponto de congelação, o Dakar enfrentou isso sem problemas. Na América do Sul, o organizador mostrou-nos até que ponto a ideia do rali de aventura pode ser alargada com imaginação. Mesmo como jornalista, era preciso dar dezenas de autógrafos todos os dias para que a multidão nos deixasse entrar no bivouac. O entusiasmo dos adeptos era caloroso, inesquecível.

O organizador A.S.O. é uma empresa totalmente comercial. O ideal humanista do fundador do Dakar, Thierry Sabine, há muito que desapareceu. Embora ele ainda utilizasse o Rali Paris-Dakar original para transportar medicamentos e ferramentas para a construção de poços em África, desde a sua morte num acidente de helicóptero em 1986, já não se dá mais, apenas se recebe. O Dakar vai para onde há mais dinheiro para ganhar. Quando a América Latina se tornou cada vez menos lucrativa, o evento foi transferido pela segunda vez, desta vez para o Médio Oriente.

A A.S.O., cujo segundo pilar é a Volta a França, muitas vezes não menos controversa, aguentou todas as críticas com uma paciência bíblica e uma obstinação francesa. Nunca foram suspeitos de serem simpáticos. A este respeito, uma reunião nocturna no bivouac, em 2013, num dia em que houve um acidente fatal, é inesquecível. O assunto foi apenas brevemente discutido, uma vez que o ponto mais importante da ordem de trabalhos era o facto de se ter observado que os participantes tinham levado dois almoços embalados da tenda de alimentação em vez de apenas um. Este aspeto será agora objeto de controlo. Ou a questão das Flics francesas, que estavam a cobrar multas por excesso de velocidade dos participantes nas etapas de ligação em países pelos quais não eram responsáveis, para os cofres do organizador.

O desporto está certo

Mas há que reconhecer o mérito da A.S.O.: O facto de estar constantemente a melhorar o seu produto e de utilizar tecnologia moderna há décadas para tornar o Dakar não só mais seguro, mas também mais justo. Enquanto em África a recuperação de uma vítima podia demorar horas ou mesmo dias, hoje demora minutos, graças a sofisticadas ferramentas de comunicação e logística. Na categoria de motos, seis ou sete marcas têm hipóteses de vencer no dia - em parte porque os pequenos fabricantes perceberam que é possível gerar mais atenção aqui com um esforço financeiro gerível do que noutras séries durante uma longa temporada inteira. Em termos de carros, a Audi está a competir com privados, como a Prodrive, com o tecnicamente espetacular RS Q e-tron como o último destaque antes de entrar na Fórmula 1 - o resultado ainda está em aberto. Com a classe side-by-side, existe finalmente uma opção de entrada acessível que prepara profundamente os pilotos para os protótipos - ver Seth Quintero - e também permite que os amadores experimentem o Dakar sem se esforçarem demasiado. A eterna questão da desvantagem de ter de preparar as pistas para os pilotos seguintes como piloto de partida também foi agora neutralizada por meio de créditos de tempo. Quer seja numa moto sem apoio externo, como no passado, ou com veículos históricos: qualquer pessoa disposta a sofrer é agora livre de escolher a intensidade das suas férias de aventura na Arábia Saudita.

Honra a quem a honra é devida: O Dakar 2024 é um evento completo em todas as categorias. Corrida, aventura, drama, mas também camaradagem e exploração: neste momento, nada está a faltar. Se ainda não pegou fogo: Ainda há tempo até 19 de janeiro. Que alternativas temos nós, fãs do desporto automóvel, para assistir a grandes corridas nesta altura do ano? Ok, a temporada de Fórmula E está a começar, mas isso é outra história. Mais sobre isso na próxima vez.